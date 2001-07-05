Раздел: Невероятное
Наскальные изображения динозавров обеспокоили ученых
Такие рисунки могут свидетельствовать о совместном проживании людей с динозаврами.
Учеными были замечены некоторые наскальные рисунки, на которых изображены динозавры среди людей. Изображения на скалах обычно рассказывают о жизни и быте людей того времени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Рисунки были обнаружены от Австралии до Перу. Нижеприведенное фото как раз демонстрирует одну картину из бассейна реки Амазонка. Как отметили некоторые специалисты, древние люди попросту не могли изображать животных, которых не видели в глаза.
Ученые, в свою очередь, отрицают подобное сожительство. Представление о динозаврах могло передаваться из поколения в поколение. Так, к примеру, наиболее тиражируемый динозавр протоцератопс встречается в скульптурах многих народов, число которых переваливает за сотню.
Геродот в пятом веке до нашей эры отметил некоторых змееподобных тварей в своих трудах. Отправившись в Аравию, историк нашел большое количество останков змей с крыльями. Твари выглядели точно также как, как современные змеи, только имели крылья без перьев (как у летучих мышей).
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Изображения динозавров также имеются на церкви Святой Троицы в Грузии, которую строили в далеком 1300-м году.
Учеными были замечены некоторые наскальные рисунки, на которых изображены динозавры среди людей. Изображения на скалах обычно рассказывают о жизни и быте людей того времени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Рисунки были обнаружены от Австралии до Перу. Нижеприведенное фото как раз демонстрирует одну картину из бассейна реки Амазонка. Как отметили некоторые специалисты, древние люди попросту не могли изображать животных, которых не видели в глаза.
Ученые, в свою очередь, отрицают подобное сожительство. Представление о динозаврах могло передаваться из поколения в поколение. Так, к примеру, наиболее тиражируемый динозавр протоцератопс встречается в скульптурах многих народов, число которых переваливает за сотню.
Геродот в пятом веке до нашей эры отметил некоторых змееподобных тварей в своих трудах. Отправившись в Аравию, историк нашел большое количество останков змей с крыльями. Твари выглядели точно также как, как современные змеи, только имели крылья без перьев (как у летучих мышей).
Читайте также: Ученые выяснили, сколько весит душа человека
Изображения динозавров также имеются на церкви Святой Троицы в Грузии, которую строили в далеком 1300-м году.
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