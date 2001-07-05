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Уфологи назвали самый реалистичный фильм о паранормальных явлениях

Уфологи назвали самый реалистичный фильм о паранормальных явлениях Представители «Mutual UFO Network» оценили картину «The Endless».

Кинокритики и специалисты в области сверхъестественных явлений нередко нарекают те или иные художественные фильмы в жанрах хоррор и триллер самыми страшными, жуткими и пугающими. Однако почти всегда такой чести удостаиваются картины, повествующие о призраках, чудовищах, проклятиях, эпидемиях и тому подобном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Теперь свое мнение по этому поводу неожиданно решили высказать представители известной американской уфологической организации «Mutual UFO Network». Согласно словам исследователей НЛО и внеземных цивилизаций, им удалось найти киноленту, которая по-настоящему напугала даже их, привыкших и не к таким ужасам, причем реальным, а не выдуманным. И вот это показалось нам достойным внимания всех, кто интересуется инопланетной тематикой.

Речь идет о научно-фантастическом фильме ужасов «The Endless» (режиссеров-визионеров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда), который вскоре должен выйти на экраны некоторых кинотеатров. Название фильма переводится как «Бесконечное», что всецело соответствует идее произведения, однако отечественные прокатчики почему-то перевели его как «Паранормальное».

Данная малобюджетная картина получила значительный успех у зарубежных критиков, однако явно не стала большим хитом. Тем не менее, уфологи из «MUFON» отмечают, что именно такие малоизвестные и игнорируемые массовым зрителем произведения нередко оказываются предельно интересными и дающими пищу для размышлений.

«Бесконечное» рассказывает историю двух братьев, сбежавших в юности из странной уфологической секты, которую старший из них считал опасной. Спустя десятилетие после этого они получают загадочное послание от своей бывшей «семьи» и решают ненадолго вернуться в культ, чтобы проведать старых знакомых.

Оказавшись там, наши герои с удивлением понимают, что все члены культа совершенно не постарели за прошедшее время, а за поселком, где живут эти люди, непрестанно наблюдает некая невидимая могущественная сила. Она взаимодействует с сектантами, посылая им фотографии и видеозаписи того, что видит сама. Далее события, как нетрудно догадаться, эскалируются, и братья осознают, что их возвращение в секту было очень плохой идеей.

Несмотря на то что в фильме отсутствует жестокость в привычном для нас понимании, американские уфологи посчитали эту ленту поистине ужасающей и наводящей на самые мрачные размышления.

А причина такой реакции, по словам специалистов «MUFON», весьма проста. «Бесконечное» наглядно демонстрирует беззащитность человека перед непостижимой инопланетной (предположительно) сущностью, воспринимающей и меняющей окружающую реальность совсем не так, как мы с вами. Вот что говорит об этом опытный чикагский уфолог и конспиролог Мэттью Молоуни, впечатленный описываемым кино:

«Бесконечное» поднимает очень важную для человечества тему. Многие привыкли считать, что инопланетяне прилетят на Землю на «летающей тарелке», выйдут из нее и пожмут нам руки. В худшем случае попытаются завоевать нас при помощи лазерных бластеров. Но что, если инопланетный разум будет отличаться от нас настолько радикально, что мы даже не сможем осознать всех аспектов этого отличия? Что, если эти сущности смогут предложить нам куда более страшную участь, чем смерть?

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Разумеется, перед нами всего лишь художественное произведение, рожденное благодаря богатому воображению создателей, однако чисто гипотетически именно таким могло бы стать взаимодействие между людьми и гостями из иного мира. Это один из множества вариантов возможного контакта пришельцев с нами.

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 Теги: НЛО, фильм

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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