Раздел: Невероятное
Самый точный ясновидящий предсказал начало ядерной войны
По словам пророка, страшная война начнется с Европы.
Крейг Гамильтон-Паркер считается ясновидящим, который с максимальной точностью предсказывает те или иные события. Так, к примеру, он смог увидеть президентство Дональда Трампа, теракт в Ницце и т.д., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Настоящий год Крейг назвал годом испытаний: на людей обрушатся стихии и бедствия. Кроме того, все будут страдать от невероятно высоких температур, связанных с солнечной активностью.
В 2018 году проснутся даже те вулканы, которые тысячелетиями находились «в спячке». Трясти в первую очередь начнет Европу. Извержение Везувия заставит властей эвакуировать весь Неаполь. Жителям Карибских островов придется несладко из-за потопов, их вызовут сильнейшие ураганы. Также потопы случатся в Индии и Китае.
В Австралии и Калифорнии произойдут масштабные пожары. Отдельно стоит учесть политику: в Северной Корее народ потребует нового правителя, Ким Чен Ын уйдет в отставку; ведущие государства мира начнут применять биологическое оружие, в итоге начнется массовая эпидемия гриппа. Химоружие будет распространено над европейскими столицами.
Читайте также: Наскальные изображения динозавров обеспокоили ученых=
Китай и Россия объединят силы против США. Также ясновидящий сообщил, что ядерная война начнется с Европы. Специалисты, учитывая репутацию Крейга, полностью ему доверяют.
Крейг Гамильтон-Паркер считается ясновидящим, который с максимальной точностью предсказывает те или иные события. Так, к примеру, он смог увидеть президентство Дональда Трампа, теракт в Ницце и т.д., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Настоящий год Крейг назвал годом испытаний: на людей обрушатся стихии и бедствия. Кроме того, все будут страдать от невероятно высоких температур, связанных с солнечной активностью.
В 2018 году проснутся даже те вулканы, которые тысячелетиями находились «в спячке». Трясти в первую очередь начнет Европу. Извержение Везувия заставит властей эвакуировать весь Неаполь. Жителям Карибских островов придется несладко из-за потопов, их вызовут сильнейшие ураганы. Также потопы случатся в Индии и Китае.
В Австралии и Калифорнии произойдут масштабные пожары. Отдельно стоит учесть политику: в Северной Корее народ потребует нового правителя, Ким Чен Ын уйдет в отставку; ведущие государства мира начнут применять биологическое оружие, в итоге начнется массовая эпидемия гриппа. Химоружие будет распространено над европейскими столицами.
Читайте также: Наскальные изображения динозавров обеспокоили ученых=
Китай и Россия объединят силы против США. Также ясновидящий сообщил, что ядерная война начнется с Европы. Специалисты, учитывая репутацию Крейга, полностью ему доверяют.
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