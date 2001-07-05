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Раздел: Невероятное  
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Самый точный ясновидящий предсказал начало ядерной войны

Самый точный ясновидящий предсказал начало ядерной войны По словам пророка, страшная война начнется с Европы.

Крейг Гамильтон-Паркер считается ясновидящим, который с максимальной точностью предсказывает те или иные события. Так, к примеру, он смог увидеть президентство Дональда Трампа, теракт в Ницце и т.д., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Настоящий год Крейг назвал годом испытаний: на людей обрушатся стихии и бедствия. Кроме того, все будут страдать от невероятно высоких температур, связанных с солнечной активностью.

В 2018 году проснутся даже те вулканы, которые тысячелетиями находились «в спячке». Трясти в первую очередь начнет Европу. Извержение Везувия заставит властей эвакуировать весь Неаполь. Жителям Карибских островов придется несладко из-за потопов, их вызовут сильнейшие ураганы. Также потопы случатся в Индии и Китае.

В Австралии и Калифорнии произойдут масштабные пожары. Отдельно стоит учесть политику: в Северной Корее народ потребует нового правителя, Ким Чен Ын уйдет в отставку; ведущие государства мира начнут применять биологическое оружие, в итоге начнется массовая эпидемия гриппа. Химоружие будет распространено над европейскими столицами.

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Китай и Россия объединят силы против США. Также ясновидящий сообщил, что ядерная война начнется с Европы. Специалисты, учитывая репутацию Крейга, полностью ему доверяют.
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 Теги: война, предсказание

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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