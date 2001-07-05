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Ученые обнаружили стометровую впадину около йеллоустонского вулкана

Ученые обнаружили стометровую впадину около йеллоустонского вулкана Возраст впадины пока неизвестен.

Некоторое время назад мы писали о регистрации странных звуков в Йеллоустоуне. Улавливал их только один датчик, что вводило всех в заблуждение. Источник звука явно был искусственным. Так оно, к слову, и оказалось: источником шума являлась бурильная установка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученые USGS поведали, что в кальдеру был установлен новый датчик для отслеживания теплового баланса. Кроме того, специалисты обновили карту дна озера, так как в 2016 году рельеф начал меняться. Еще один интересный момент — установка сенсоров в озере Йеллоустоун, притом возле того единственного датчика, который регистрировал бурение.

Учитывая всё вышесказанное, предстает вопрос: почему сенсоры были установлены в большей степени на севере водоема? Как оказалось, причина кроется в достаточно глубокой впадине, которую ученые прозвали «Глубокая дыра». Её глубина равняется 110 метров.

Скорее всего, дыра является открытым источником магмы. Когда именно образовалась впадина, ученые умалчивают. Она, к слову, могла появиться тысячу лет назад или несколько месяцев назад.

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Новые датчики активируют в августе. Будет ли информация с устройств доступна общественности, пока неизвестно.
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 Теги: Йеллоустоун, вулкан

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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