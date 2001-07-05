Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили стометровую впадину около йеллоустонского вулкана
Возраст впадины пока неизвестен.
Некоторое время назад мы писали о регистрации странных звуков в Йеллоустоуне. Улавливал их только один датчик, что вводило всех в заблуждение. Источник звука явно был искусственным. Так оно, к слову, и оказалось: источником шума являлась бурильная установка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ученые USGS поведали, что в кальдеру был установлен новый датчик для отслеживания теплового баланса. Кроме того, специалисты обновили карту дна озера, так как в 2016 году рельеф начал меняться. Еще один интересный момент — установка сенсоров в озере Йеллоустоун, притом возле того единственного датчика, который регистрировал бурение.
Учитывая всё вышесказанное, предстает вопрос: почему сенсоры были установлены в большей степени на севере водоема? Как оказалось, причина кроется в достаточно глубокой впадине, которую ученые прозвали «Глубокая дыра». Её глубина равняется 110 метров.
Скорее всего, дыра является открытым источником магмы. Когда именно образовалась впадина, ученые умалчивают. Она, к слову, могла появиться тысячу лет назад или несколько месяцев назад.
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Новые датчики активируют в августе. Будет ли информация с устройств доступна общественности, пока неизвестно.
Некоторое время назад мы писали о регистрации странных звуков в Йеллоустоуне. Улавливал их только один датчик, что вводило всех в заблуждение. Источник звука явно был искусственным. Так оно, к слову, и оказалось: источником шума являлась бурильная установка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ученые USGS поведали, что в кальдеру был установлен новый датчик для отслеживания теплового баланса. Кроме того, специалисты обновили карту дна озера, так как в 2016 году рельеф начал меняться. Еще один интересный момент — установка сенсоров в озере Йеллоустоун, притом возле того единственного датчика, который регистрировал бурение.
Учитывая всё вышесказанное, предстает вопрос: почему сенсоры были установлены в большей степени на севере водоема? Как оказалось, причина кроется в достаточно глубокой впадине, которую ученые прозвали «Глубокая дыра». Её глубина равняется 110 метров.
Скорее всего, дыра является открытым источником магмы. Когда именно образовалась впадина, ученые умалчивают. Она, к слову, могла появиться тысячу лет назад или несколько месяцев назад.
Читайте также: Уфологи назвали самый реалистичный фильм о паранормальных явлениях
Новые датчики активируют в августе. Будет ли информация с устройств доступна общественности, пока неизвестно.
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