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Обнаружен самый яркий объект в ранней Вселенной

Обнаружен самый яркий объект в ранней ВселеннойКвазар образовался, когда возраст Вселенной составлял только семь процентов от нынешнего.

Ученые из Национальной радиоастрономической обсерватории в США обнаружили самый яркий объект в ранней Вселенной — это квазар, который находится в 13 млрд световых лет от Земли.

Этот квазар образовался, когда возраст Вселенной составлял только семь процентов от нынешнего, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Для квазаров характерны струи плазмы, которые вырываются из его центра. Они хорошо заметны в радиочастотном спектре. Именно этот сигнал исходил из вновь обнаруженного квазара под названием PSO J352.4034-15.3373 (P352-15 для краткости), который был обнаружен радиотелескопом Very Long Baseline Array. У него, как и у большинства квазаров, две таких струи плазмы.

Свет квазаров можно использовать для изучения межгалактической среды. Это связано с тем, что водород меняет спектр света в своем длинном путешествии на Землю.

"Мы видим объект P352-15, который появился, когда Вселенной было менее миллиарда лет. Это было в конце периода, когда первые звезды и галактики повторно ионизовали нейтральные атомы водорода, которые пронизывали межгалактическое пространство. Дальнейшие наблюдения могут позволить нам использовать этот квазар в качестве фона для измерения количества нейтрального водорода в то время", - сказал астрофизик Крис Карилли из Национальной радиоастрономической обсерватории.

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Большое расстояние между P352-15 и Землей пока не позволяет определить массу и размеры связанной с ней галактики, однако уже сейчас, как отмечают ученые, можно говорить, что P352-15 является самым ярким источником радиоволн в юной Вселенной, мощность которого в десятки раз выше, чем у всех остальных объектов, известных астрономам.
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 Теги: Вселенная

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Сегодня, 09:48 » Автор: Богдан Процив
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