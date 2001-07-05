Раздел: Невероятное
Обнаружен самый яркий объект в ранней Вселенной
Квазар образовался, когда возраст Вселенной составлял только семь процентов от нынешнего.
Ученые из Национальной радиоастрономической обсерватории в США обнаружили самый яркий объект в ранней Вселенной — это квазар, который находится в 13 млрд световых лет от Земли.
Этот квазар образовался, когда возраст Вселенной составлял только семь процентов от нынешнего, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Для квазаров характерны струи плазмы, которые вырываются из его центра. Они хорошо заметны в радиочастотном спектре. Именно этот сигнал исходил из вновь обнаруженного квазара под названием PSO J352.4034-15.3373 (P352-15 для краткости), который был обнаружен радиотелескопом Very Long Baseline Array. У него, как и у большинства квазаров, две таких струи плазмы.
Свет квазаров можно использовать для изучения межгалактической среды. Это связано с тем, что водород меняет спектр света в своем длинном путешествии на Землю.
"Мы видим объект P352-15, который появился, когда Вселенной было менее миллиарда лет. Это было в конце периода, когда первые звезды и галактики повторно ионизовали нейтральные атомы водорода, которые пронизывали межгалактическое пространство. Дальнейшие наблюдения могут позволить нам использовать этот квазар в качестве фона для измерения количества нейтрального водорода в то время", - сказал астрофизик Крис Карилли из Национальной радиоастрономической обсерватории.
Читайте также: Ученые нашли следы применения ядерного оружия в древности
Большое расстояние между P352-15 и Землей пока не позволяет определить массу и размеры связанной с ней галактики, однако уже сейчас, как отмечают ученые, можно говорить, что P352-15 является самым ярким источником радиоволн в юной Вселенной, мощность которого в десятки раз выше, чем у всех остальных объектов, известных астрономам.
Ученые из Национальной радиоастрономической обсерватории в США обнаружили самый яркий объект в ранней Вселенной — это квазар, который находится в 13 млрд световых лет от Земли.
Этот квазар образовался, когда возраст Вселенной составлял только семь процентов от нынешнего, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Для квазаров характерны струи плазмы, которые вырываются из его центра. Они хорошо заметны в радиочастотном спектре. Именно этот сигнал исходил из вновь обнаруженного квазара под названием PSO J352.4034-15.3373 (P352-15 для краткости), который был обнаружен радиотелескопом Very Long Baseline Array. У него, как и у большинства квазаров, две таких струи плазмы.
Свет квазаров можно использовать для изучения межгалактической среды. Это связано с тем, что водород меняет спектр света в своем длинном путешествии на Землю.
"Мы видим объект P352-15, который появился, когда Вселенной было менее миллиарда лет. Это было в конце периода, когда первые звезды и галактики повторно ионизовали нейтральные атомы водорода, которые пронизывали межгалактическое пространство. Дальнейшие наблюдения могут позволить нам использовать этот квазар в качестве фона для измерения количества нейтрального водорода в то время", - сказал астрофизик Крис Карилли из Национальной радиоастрономической обсерватории.
Читайте также: Ученые нашли следы применения ядерного оружия в древности
Большое расстояние между P352-15 и Землей пока не позволяет определить массу и размеры связанной с ней галактики, однако уже сейчас, как отмечают ученые, можно говорить, что P352-15 является самым ярким источником радиоволн в юной Вселенной, мощность которого в десятки раз выше, чем у всех остальных объектов, известных астрономам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
384
0
Также советуем посмотреть
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
- Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
- В Украине возмущены травлей футболиста после слов "Слава Украине"
- Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
- Сеть покорила собака-пилот из Канады
- На Ровенском полигоне подорвут миномет Молот
- Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии
- «Пушечное мясо» задумалось о будущем
- C начала года на водоемах Украины погибло 52 ребенка
- Бегство Прилепина из «ДНР» подняли на смех
- «Истерика» россиян из-за высказывания Виды насмешила соцсети
- «Іхтамнети» хочуть, щоб Путін їх визнав
- Котенок с «человеческим лицом» стал новой звездой Сети
- «Главная новость» кремлевской пропаганды
- Ушел из жизни один из отцов украинской независимости
- ОБСЕ сообщила о новой провокации боевиков
- Соцсети рассмешили фантазии россиян о будущем их страны
- Стала известна вероятная причина взрыва миномета Молот
- Встреча Трампа с Путиным будет сложной
- Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле
- Політологічний лайфхак
- Пограничники заявляют о резком росте поездок украинцев по безвизу
- Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС
Оставьте свой комментарий