Раздел: Невероятное
Hubble сфотографировал кластер из тысяч галактик
В центре снимка запечатлено большое скопление галактик, которые сдерживаются вместе гравитацией.
Космический телескоп Hubble показал снимок крупного кластера галактик. Все они сдерживаются в едином пространстве благодаря гравитации. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Такие кластеры являются самыми крупными объектами во Вселенной и могут включать в себя тысячи галактик всех размеров и форм.
Масса подобных скоплений превышает солнечную в около миллион миллиардов раз.
Читайте также: Обнаружен самый яркий объект в ранней Вселенной
Особый интерес ученых вызывает тот факт, что этот массивный объект искривляет пространство-время, что оказывает большое влияние на космическое время вокруг кластера и искажает свет от более далеких галактик.
Космический телескоп Hubble показал снимок крупного кластера галактик. Все они сдерживаются в едином пространстве благодаря гравитации. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Такие кластеры являются самыми крупными объектами во Вселенной и могут включать в себя тысячи галактик всех размеров и форм.
Масса подобных скоплений превышает солнечную в около миллион миллиардов раз.
Читайте также: Обнаружен самый яркий объект в ранней Вселенной
Особый интерес ученых вызывает тот факт, что этот массивный объект искривляет пространство-время, что оказывает большое влияние на космическое время вокруг кластера и искажает свет от более далеких галактик.
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