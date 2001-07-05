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Hubble сфотографировал кластер из тысяч галактик

Hubble сфотографировал кластер из тысяч галактикВ центре снимка запечатлено большое скопление галактик, которые сдерживаются вместе гравитацией.

Космический телескоп Hubble показал снимок крупного кластера галактик. Все они сдерживаются в едином пространстве благодаря гравитации. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Такие кластеры являются самыми крупными объектами во Вселенной и могут включать в себя тысячи галактик всех размеров и форм.

Масса подобных скоплений превышает солнечную в около миллион миллиардов раз.

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Особый интерес ученых вызывает тот факт, что этот массивный объект искривляет пространство-время, что оказывает большое влияние на космическое время вокруг кластера и искажает свет от более далеких галактик.
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 Теги: Hubble, кластер, галактики

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Сегодня, 13:42 » Автор: Богдан Процив
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