» » Обнаружен новый вид гигантского динозавра
Раздел: Невероятное  
0

Обнаружен новый вид гигантского динозавра

Обнаружен новый вид гигантского динозавраДесятиметровый динозавр весом около десяти тонн получил имя Ingentia prima – "первый гигант".

Останки гигантского динозавра, найденные в Аргентине, указывают на то, что предки диплодоков и прочих зауроподов стали самыми большими животными на Земле неожиданно рано, еще до начала Юрского периода. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Когда мы нашли первые останки этого динозавра, мы поняли, что он уникален. По сути, он был первым гигантом среди динозавров. Эти существа, Ingentia prima, росли совершенно те так, как это делали остальные ящеры той эпохи, что говорит о том, что гигантские динозавры появились гораздо раньше, чем мы считали", – рассказала Сесилия Апальдетти из аргентинского университета Сан-Хуана.

Находка Апальдетти и ее коллег принадлежит к числу зауроподов – крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Их ярким примером считаются аргентинозавры, гиганты длиной в 35 метров и массой примерно в 90 тонн.

Долгое время, как отмечает Апальдетти, ученые считали, что их предки появились в конце Триасового периода, примерно 210 млн лет назад. Первые зауроподы обладали достаточно небольшими размерами – они весили от 1 до 10 килограмм и достигали длины в метр – и были больше похожи на более поздних двуногих ящеров, чем на четвероногих гигантов юрского и мелового периодов.

Больших размеров, как считают ученые, они начали достигать только в середине и в конце юрского периода, около 180-155 млн лет назад, когда появились первые неозауроподы, к числу которых относятся диплодоки, аргентинозавры и все крупнейшие ящеры той эпохи.

Апальдетти и ее коллеги выяснили, что это было не так, изучая останки уникального динозавра, которые ее команда нашла в центральной части Аргентины, на территории провинции Сан-Хуан. Здесь, как отмечают палеонтологи, залегают породы норийского и рэтского ярусов, сформировавшиеся в конце триасового периода, примерно 210-205 миллионов лет назад.

В этих отложениях, как отмечают ученые, палеонтологи достаточно часто находят останки так называемых лессемзавров – зауропод длиной в 6-9 метров и высотой примерно в метр, считавшихся одними из самых крупных живых существ своего времени.

Рядом с останками этих ящеров команда Апальдетти нашла еще более крупного динозавра, чья высота составляла около 10 метров, а масса приближалась к десяти тоннам. Это существо, получившее имя Ingentia prima, "первый гигант" на латыни, было больше похоже по своей анатомии на поздних зауроподов, чем на современников.

Эти сходства, в частности, проявлялись в том, что в костях этих ящеров присутствовали аналогичные "воздушные мешки", помогавшие им охлаждать себя и поддерживать свое тело, которые палеонтологи находят в останках диплодоков и аргентинозавров. Вдобавок, они обладали длинной шеей и хвостом, и быстро набирали массу.

С другой стороны, следы кровеносных сосудов в этих костях указывают на то, что эти ящеры росли "рывками", что не было характерно для поздних зауропод и всех остальных динозавров, и ходили не на прямых ногах, а на корточках. Как полагают ученые, подобная необычная манера роста костей помогала Ingentia prima быстро достигать максимальных размеров и становиться неуязвимыми для хищников.

Читайте также: Наскальные изображения динозавров обеспокоили ученых

Все это, как считает Апальдетти, говорит о том, что первые гигантские динозавры появились на Земле как минимум на 30 млн лет раньше, чем считали палеонтологи в прошлом. Более того, ученые не исключают и того, что "эра гигантов" могла начаться еще раньше, так как лессемзавры, ближайшие родичи Ingentia prima, появились 215 млн лет назад.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: динозавр

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:13 » Автор: Богдан Процив
     440
     0

Похожие новости по теме

Палеонтологи обнаружили скелет гигантского динозавра Палеонтологи обнаружили скелет гигантского динозавра

Судя по всему, рептилия при жизни могла весить около 5,5 тонн и была травоядной.

Ученые случайно обнаружили останки гигантского динозавра Ученые случайно обнаружили останки гигантского динозавра

Останки животного были найдены в музее

Ученые обнаружили новый вид динозавров Ученые обнаружили новый вид динозавров

Аргентинские палеонтологи заявили, что обнаружили неизвестный ранее науке вид динозавра-гиганта.

В Шотландии нашли следы гигантских динозавров В Шотландии нашли следы гигантских динозавров

Следы были оставлены примерно 170 миллионов лет назад.

В Германии обнаружены останки гигантского динозавра В Германии обнаружены останки гигантского динозавра

Палеонтологи в Ребург-Локкуме нашли останки 30-тонного динозавра.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх