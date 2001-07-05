Раздел: Невероятное
Стало известно, как сильно увеличилось население Земли за год
Численность африканцев, увеличится с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.
Население планеты за год увеличилось на 83 млн человек, сообщает немецкий фонд «Население Земли» (DSW).
Численность жителей планеты сейчас составляет более 7,635 млрд человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «ВЗГЛЯД».
DSW отмечает, что каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей. Самый сильный рост населения наблюдается в Африке. К 2050 году численность африканцев, согласно прогнозу экспертов, увеличится с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.
Специалисты фонд называют одной из главных причин резкого роста населения Африки частые случаи нежелательной беременности.
«Если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы, а ежегодный прирост численности мирового населения сократился бы примерно на четверть», — заявила глава фонда Рената Бер.
По ее словам, нежелательные случаи беременности африканских женщин обусловлены недостаточным уровнем просвещения и дефицитом контрацептивов.
При этом население ЕС к началу 2018 года выросло до 512,6 млн человек, по данным статистического ведомства ЕС Eurostat. Самой населенной страной Евросоюза стала Германия, в которой проживают 82,9 млн человек. На втором месте Франция (67,2 млн), на третьем — Великобритания (66,2 млн).
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В 2017 году нобелевские лауреаты назвали угрозы для человечества, треть опрошенных в качестве главной угрозы назвали перенаселенность и разрушение окружающей среды.
Население планеты за год увеличилось на 83 млн человек, сообщает немецкий фонд «Население Земли» (DSW).
Численность жителей планеты сейчас составляет более 7,635 млрд человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «ВЗГЛЯД».
DSW отмечает, что каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей. Самый сильный рост населения наблюдается в Африке. К 2050 году численность африканцев, согласно прогнозу экспертов, увеличится с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.
Специалисты фонд называют одной из главных причин резкого роста населения Африки частые случаи нежелательной беременности.
«Если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы, а ежегодный прирост численности мирового населения сократился бы примерно на четверть», — заявила глава фонда Рената Бер.
По ее словам, нежелательные случаи беременности африканских женщин обусловлены недостаточным уровнем просвещения и дефицитом контрацептивов.
При этом население ЕС к началу 2018 года выросло до 512,6 млн человек, по данным статистического ведомства ЕС Eurostat. Самой населенной страной Евросоюза стала Германия, в которой проживают 82,9 млн человек. На втором месте Франция (67,2 млн), на третьем — Великобритания (66,2 млн).
Читайте также: Стало известно, сколько весит все население Земли
В 2017 году нобелевские лауреаты назвали угрозы для человечества, треть опрошенных в качестве главной угрозы назвали перенаселенность и разрушение окружающей среды.
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