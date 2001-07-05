Раздел: Невероятное
В Египте нашли древний город
Город можно считать хорошо сохранившимся.
Сотрудники полиции Египта задержали банду «черных археологов», которые орудовали в провинции Эль-Минья. Злоумышленники искали ценности для дальнейшей продажи, а нашли город греко-римского периода, сообщает Youm7.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МИР24.
Были задержаны семь человек, у которых при себе оказались бронзовые и медные монета, а также керамические горшки. Все найденные артефакты датируются II и III веками нашей эры.
Злоумышленников допросили, и они показали место, где были обнаружены древние ценности. На место немедленно приехали эксперты из министерства древностей Египта. Они нашли скрытое под слоем грунта ранее неизвестное миру ученых поселение. В нем оказалась древняя церковь с сохранившимся крестом и колоннами, а также были найдены могилы, высеченные в скалах.
Есть предположения, что древний город, расположенный под землей, занимает территорию длиной примерно два километра, а шириной до 600 метров. Его возраст относится к греко-римской эпохе в истории Египта. Ученые надеются найти под землей и другие памятники и постройки.
Читайте также: В Египте нашли древний город возрастом семь тысяч лет
Что касается преступников, то они к моменту задержания планировали продать за границу 483 найденных здесь предмета. Банда была обезврежена в рамках национального проекта по сохранению культурного наследия.
Напомним, что не так давно археологи обнаружили в дельте Нила остатки пивоварни, которая может быть признана древнейшей на Земле. Возраст объекта — пять тысяч лет.
Сотрудники полиции Египта задержали банду «черных археологов», которые орудовали в провинции Эль-Минья. Злоумышленники искали ценности для дальнейшей продажи, а нашли город греко-римского периода, сообщает Youm7.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МИР24.
Были задержаны семь человек, у которых при себе оказались бронзовые и медные монета, а также керамические горшки. Все найденные артефакты датируются II и III веками нашей эры.
Злоумышленников допросили, и они показали место, где были обнаружены древние ценности. На место немедленно приехали эксперты из министерства древностей Египта. Они нашли скрытое под слоем грунта ранее неизвестное миру ученых поселение. В нем оказалась древняя церковь с сохранившимся крестом и колоннами, а также были найдены могилы, высеченные в скалах.
Есть предположения, что древний город, расположенный под землей, занимает территорию длиной примерно два километра, а шириной до 600 метров. Его возраст относится к греко-римской эпохе в истории Египта. Ученые надеются найти под землей и другие памятники и постройки.
Читайте также: В Египте нашли древний город возрастом семь тысяч лет
Что касается преступников, то они к моменту задержания планировали продать за границу 483 найденных здесь предмета. Банда была обезврежена в рамках национального проекта по сохранению культурного наследия.
Напомним, что не так давно археологи обнаружили в дельте Нила остатки пивоварни, которая может быть признана древнейшей на Земле. Возраст объекта — пять тысяч лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
556
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
- Забавные люди, в любой ситуации сохраняющие спокойствие
- Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
- Свежая десятка: подборка уморительных анекдотов
- Вот это «добыча»: в России горе-воришки украли вместо iPhone пустые коробки
- Прикол дня: в США младенцу пришлось предстать перед грозным судьей
- Чемпионат мира по футболу: болеть – не болеть
- «Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
- Сеть в восторге от Лукашенко, распевающего песни Повалий
- Боевики обстреляли Золотое-4
- Это вам не гол на ЧМ-2018 забить
- Сеть повеселил танец в вышиванках детей из Намибии
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
Оставьте свой комментарий