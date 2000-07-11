Раздел: Невероятное
В российской Сызрани начали сами по себе валиться леса
Точная причина странного явления остается загадкой.
Житель Сызрани (города, который находится в Самарской области) во время сбора ягод на окраине населенного пункта заметил, что некоторые деревья повалены. Мужчина заснял аномалию и выложил в Интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пользователи сети сейчас гадают, что могло стать причиной феномена. Как рассказал очевидец, к земле приклонилось больше сотни сосен. Большинство из них, плюс ко всему, были переломаны. Если посмотреть с воздуха, то деревья образуют круг. Кроме того, имеется и второй узор, образованный срезанными верхушками деревьев.
Уфологи проявили чрезвычайный интерес к аномалии. Так, специалисты уверены, что на территории леса высадились инопланетяне. Если это действительно так, то почему правительство до сих пор умалчивает о происшествии? По словам экспертов, власти 100% знают о существовании «зеленых человечков».
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Ученые, в свою очередь, предположили, что деревья упали вследствие наклона земли. Макушки сосен могли на морозе затвердеть и в последствии отломиться. Конечно, в эту теорию верят далеко не все, так как еще пару дней назад деревья стояли целыми.
Житель Сызрани (города, который находится в Самарской области) во время сбора ягод на окраине населенного пункта заметил, что некоторые деревья повалены. Мужчина заснял аномалию и выложил в Интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пользователи сети сейчас гадают, что могло стать причиной феномена. Как рассказал очевидец, к земле приклонилось больше сотни сосен. Большинство из них, плюс ко всему, были переломаны. Если посмотреть с воздуха, то деревья образуют круг. Кроме того, имеется и второй узор, образованный срезанными верхушками деревьев.
Уфологи проявили чрезвычайный интерес к аномалии. Так, специалисты уверены, что на территории леса высадились инопланетяне. Если это действительно так, то почему правительство до сих пор умалчивает о происшествии? По словам экспертов, власти 100% знают о существовании «зеленых человечков».
Читайте также: Ученые обнаружили стометровую впадину около йеллоустонского вулкана
Ученые, в свою очередь, предположили, что деревья упали вследствие наклона земли. Макушки сосен могли на морозе затвердеть и в последствии отломиться. Конечно, в эту теорию верят далеко не все, так как еще пару дней назад деревья стояли целыми.
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