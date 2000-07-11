Раздел: Невероятное
Создан искусственный интеллект с уникальными свойствами
В качестве основы применены молекулы ДНК.
Специалистами в пробирке был создан ИИ из молекул ДНК, который в ближайшем будущем должен сформировать свои личные воспоминания. Работа ИИ полностью идентична работе головного мозга человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Созданный вид искусственного интеллекта поможет специалистам в вопросе машинного обучения. Не исключено, что в ближайшем будущем появятся человекоподобные роботы, состоящие целиком из органических материалов. Металлические машины будут отодвинуты на второй план.
В пробирку к ИИ были добавлены некоторые образцы «воспоминаний», которые должны послужить основой для собственных мыслей. Научная разработка должна научиться вычислять, делать собственный выбор, распознавать рукописный текст и т.д.
Ученые надеются создать нейронную сеть, которая будет понимать почерк людей. Как известно, написание букв у каждого человека свое, даже люди не с первого раза могут понять написанное, поэтому удастся ли это в последствии роботу — большой вопрос.
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Впервые нейронная сеть из молекул ДНК была создана в 2011 году. С тех пор ведется изучение человекоподобного ИИ, потенциал которого неоспорим.
Специалистами в пробирке был создан ИИ из молекул ДНК, который в ближайшем будущем должен сформировать свои личные воспоминания. Работа ИИ полностью идентична работе головного мозга человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Созданный вид искусственного интеллекта поможет специалистам в вопросе машинного обучения. Не исключено, что в ближайшем будущем появятся человекоподобные роботы, состоящие целиком из органических материалов. Металлические машины будут отодвинуты на второй план.
В пробирку к ИИ были добавлены некоторые образцы «воспоминаний», которые должны послужить основой для собственных мыслей. Научная разработка должна научиться вычислять, делать собственный выбор, распознавать рукописный текст и т.д.
Ученые надеются создать нейронную сеть, которая будет понимать почерк людей. Как известно, написание букв у каждого человека свое, даже люди не с первого раза могут понять написанное, поэтому удастся ли это в последствии роботу — большой вопрос.
Читайте также: В российской Сызрани начали сами по себе валиться леса
Впервые нейронная сеть из молекул ДНК была создана в 2011 году. С тех пор ведется изучение человекоподобного ИИ, потенциал которого неоспорим.
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