Раздел: Невероятное
Аномальная жара расплавила дороги в Австралии
Дорожное покрытие превратилось в вязкую кашу, липнущую к колёсам.
На днях в Австралии начала твориться какая-то чертовщина: асфальт кипит и плавится, а расплавленное вещество, в свою очередь, полностью покрывает колеса проезжающих машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Департамент транспорта и магистральных дорог уже перекрыл некоторые трассы.
Ниже прикреплено фото грузовика Бриджита Дейли. Мужчина отмечает, что несколько часов пытался выбраться из липкой лужи. Он сравнил свой грузовик с насекомым, которое попало в липкую ленту.
Водители обвиняют во всём плохие дороги, тогда как власти — аномальную жару. Однако в Австралии дороги изначально строились под климат континента, поэтому они закипать не должны.
По дорогам, к слову, производится транспорт полезных ископаемых при помощи специальных грузовых составов. Следовательно, качество асфальта полностью соответствует стандартам: дороги рассчитаны на аномальную жару.
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Определенно точно дополнительное тепло доходит из-под земли. Подземные процессы инженеры никак не могли предусмотреть. Ранее мы писали, что виной аномального потепления в этом году являются термоядерные процессы в недрах земли, происходящие с новой силой.
На днях в Австралии начала твориться какая-то чертовщина: асфальт кипит и плавится, а расплавленное вещество, в свою очередь, полностью покрывает колеса проезжающих машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Департамент транспорта и магистральных дорог уже перекрыл некоторые трассы.
Ниже прикреплено фото грузовика Бриджита Дейли. Мужчина отмечает, что несколько часов пытался выбраться из липкой лужи. Он сравнил свой грузовик с насекомым, которое попало в липкую ленту.
Водители обвиняют во всём плохие дороги, тогда как власти — аномальную жару. Однако в Австралии дороги изначально строились под климат континента, поэтому они закипать не должны.
По дорогам, к слову, производится транспорт полезных ископаемых при помощи специальных грузовых составов. Следовательно, качество асфальта полностью соответствует стандартам: дороги рассчитаны на аномальную жару.
Читайте также: Создан искусственный интеллект с уникальными свойствами
Определенно точно дополнительное тепло доходит из-под земли. Подземные процессы инженеры никак не могли предусмотреть. Ранее мы писали, что виной аномального потепления в этом году являются термоядерные процессы в недрах земли, происходящие с новой силой.
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