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Раздел: Невероятное  
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Уличная камера сняла привидение на парковке

Уличная камера сняла привидение на парковке Специалисты не нашли признаков монтажа на видеозаписи.

Пользователи видеохостинга YouTube активно обсуждают ролик, выложенный исследователями всего сверхъестественного и необычного. Так, на прикрепленной ниже видеозаписи видно, как между рядами машин на парковке идет женщина. Внезапно от одного автомобиля отделяется странная дымка и следует к даме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Через несколько секунд аномальный объект исчезает, а женщина резко останавливается (будто почувствовала что-то неладное). Многие пользователи сети уверены, что на парковке возникло приведение.

В Интернете полно видео различных фантомов и приведений, однако большинство из них поддельны. Это же видео все сочли подлинным (признаков монтажа и т.п. не обнаружилось).

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Возможно, камера засняла хрономираж или какую-то энергетическую сущность из параллельного мира. А некоторые пользователи предположили, что на остановке вообще показался ангел-хранитель дамы. Нам остается только гадать.

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 Теги: привидение, видео

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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