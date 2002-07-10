Между Сатурном и его спутником зафиксированы странные звуки

Разумеется, в космосе нет реального звука и радиоволны не звучат.



Новые исследования данных миссии Grand Finale зонда Cassini обнаружили ранее неизвестное взаимодействие между Сатурном и его спутником Энцеладом - плазменные волны между ними.



Cassini использовал свой инструмент радиоплазменной волны (RPWS) для захвата звуков плазменных волн, которые движутся между Сатурном и Энцеладом, пишет интернет-издание



"Энцелад действует как маленький генератор электромагнитных волн. Сатурн отвечает на излучение, порожденное движением Энцелада, волнами, которые рождаются в плазмосфере, окружающей планету и ее кольца", - объясняет один из авторов исследования, специалист по планетам Али Сулейман из Университета Айовы.



Двигаясь вдоль линий магнитного поля, частицы плазмы — свободные электроны и ионы — ускоряются и излучают электромагнитные волны, которые ученые называют плазменными волнами. Встречное излучение Энцелада заставляет частицы колебаться и излучать немного сильнее.



Разумеется, в космосе нет реального звука и радиоволны не звучат. Они представляют собой форму электромагнитного излучения. Однако, мы можем преобразовать эти радиоволны в звук с использованием тех же радиотехнологий, которые мы используем для связи здесь, на Земле.



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Плазменные волны в диапазоне звуковых частот также являются электромагнитными, и это именно то, что получил Cassini. Ученые преобразовали эти сигналы в аудио и ускорили его с 16 минут до 28,5 секунд.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Новые исследования данных миссии Grand Finale зонда Cassini обнаружили ранее неизвестное взаимодействие между Сатурном и его спутником Энцеладом - плазменные волны между ними.Cassini использовал свой инструмент радиоплазменной волны (RPWS) для захвата звуков плазменных волн, которые движутся между Сатурном и Энцеладом, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время "Энцелад действует как маленький генератор электромагнитных волн. Сатурн отвечает на излучение, порожденное движением Энцелада, волнами, которые рождаются в плазмосфере, окружающей планету и ее кольца", - объясняет один из авторов исследования, специалист по планетам Али Сулейман из Университета Айовы.Двигаясь вдоль линий магнитного поля, частицы плазмы — свободные электроны и ионы — ускоряются и излучают электромагнитные волны, которые ученые называют плазменными волнами. Встречное излучение Энцелада заставляет частицы колебаться и излучать немного сильнее.Разумеется, в космосе нет реального звука и радиоволны не звучат. Они представляют собой форму электромагнитного излучения. Однако, мы можем преобразовать эти радиоволны в звук с использованием тех же радиотехнологий, которые мы используем для связи здесь, на Земле.Плазменные волны в диапазоне звуковых частот также являются электромагнитными, и это именно то, что получил Cassini. Ученые преобразовали эти сигналы в аудио и ускорили его с 16 минут до 28,5 секунд.



