Раздел: Невероятное
Между Сатурном и его спутником зафиксированы странные звуки
Разумеется, в космосе нет реального звука и радиоволны не звучат.
Новые исследования данных миссии Grand Finale зонда Cassini обнаружили ранее неизвестное взаимодействие между Сатурном и его спутником Энцеладом - плазменные волны между ними.
Cassini использовал свой инструмент радиоплазменной волны (RPWS) для захвата звуков плазменных волн, которые движутся между Сатурном и Энцеладом, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Энцелад действует как маленький генератор электромагнитных волн. Сатурн отвечает на излучение, порожденное движением Энцелада, волнами, которые рождаются в плазмосфере, окружающей планету и ее кольца", - объясняет один из авторов исследования, специалист по планетам Али Сулейман из Университета Айовы.
Двигаясь вдоль линий магнитного поля, частицы плазмы — свободные электроны и ионы — ускоряются и излучают электромагнитные волны, которые ученые называют плазменными волнами. Встречное излучение Энцелада заставляет частицы колебаться и излучать немного сильнее.
Разумеется, в космосе нет реального звука и радиоволны не звучат. Они представляют собой форму электромагнитного излучения. Однако, мы можем преобразовать эти радиоволны в звук с использованием тех же радиотехнологий, которые мы используем для связи здесь, на Земле.
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Плазменные волны в диапазоне звуковых частот также являются электромагнитными, и это именно то, что получил Cassini. Ученые преобразовали эти сигналы в аудио и ускорили его с 16 минут до 28,5 секунд.
Новые исследования данных миссии Grand Finale зонда Cassini обнаружили ранее неизвестное взаимодействие между Сатурном и его спутником Энцеладом - плазменные волны между ними.
Cassini использовал свой инструмент радиоплазменной волны (RPWS) для захвата звуков плазменных волн, которые движутся между Сатурном и Энцеладом, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Энцелад действует как маленький генератор электромагнитных волн. Сатурн отвечает на излучение, порожденное движением Энцелада, волнами, которые рождаются в плазмосфере, окружающей планету и ее кольца", - объясняет один из авторов исследования, специалист по планетам Али Сулейман из Университета Айовы.
Двигаясь вдоль линий магнитного поля, частицы плазмы — свободные электроны и ионы — ускоряются и излучают электромагнитные волны, которые ученые называют плазменными волнами. Встречное излучение Энцелада заставляет частицы колебаться и излучать немного сильнее.
Разумеется, в космосе нет реального звука и радиоволны не звучат. Они представляют собой форму электромагнитного излучения. Однако, мы можем преобразовать эти радиоволны в звук с использованием тех же радиотехнологий, которые мы используем для связи здесь, на Земле.
Читайте также: Ученые назвали планеты, которые подходят для жизни
Плазменные волны в диапазоне звуковых частот также являются электромагнитными, и это именно то, что получил Cassini. Ученые преобразовали эти сигналы в аудио и ускорили его с 16 минут до 28,5 секунд.
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