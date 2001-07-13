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Раздел: Невероятное  
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В Китае зафиксировали использование запрещенных химических соединений

В Китае зафиксировали использование запрещенных химических соединений Эти вещества разрушают озоновый слой планеты.

На территории Китая специалисты из Агентства экологических расследований нашли доказательства использования в промышленности хлорфторуглеродов (ХФУ-11) — соединений, которые разрушают озоновую оболочку нашей планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Все ведущие государства мира подписали соглашение о прекращении использования данных соединений.

Хлорфторуглероды раньше применялись для создания аэрозолей и хлодагентов, однако вышедший в 1989 году. Монреальский протокол полностью ограничил использование этих веществ. Проблема заключается в том, что хлорфторуглероды под воздействием лучей солнца распадаются ряд соединений, например, атомарный хлор, который негативно влияет на озоновый слой.

Весной этого года ученые Америки подняло вопрос об увеличивающейся концентрации ХФУ-11. Специалисты тогда предположили, что источник загрязнения находится в Восточной Азии. Версия в итоге подтвердилась.

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Если дальнейшее расследование покажет, что Китай повсеместно использует соединение, имеется риск полного разрушения озонового слоя. Люди, животные и растения начнут массового умирать из-за губительных ультрафиолетовых лучей.
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 Теги: Китай, химические вещества

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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