Раздел: Невероятное
В Августе на небе можно будет увидеть комету
Астрономический объект не несет опасности для нашей планеты.
Астрономы-любители доказывают, что в следующем месяце к Земле приблизится огромная комета C/2017 S3, причем настолько близко, что ее будет видно невооруженным глазом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В связи с этим многие исследователи тут же заговорили о последствиях такого комического «гостя», их опасения основываются, во-первых, на снимках и утверждении знаменитого австрийского астронома Michael Jager, который на своем ресурсе в Сети интернет выложил фотообозрение несущего из космоса к Земле ярко светящегося шара, а также заявил:
К нашей планете приближается огромная комета, ее газовое облако составляет около 260 тысяч километров в диаметре. Для сравнения, это в два раза больше диаметра Юпитера. Поэтому C/2017 S3 можно будет наблюдать с любого чердачного телескопа – отличная мишень для астрономов-любителей.
Как можно понять из заявления Jager, комета хоть и большая, но не представляет для Земли ничего опасного. Однако некоторые исследователи делают из этого свои неутешительные выводы. К примеру, известный уфолог и виртуальный археолог Тайлер Глокнер на своем канале видеохостинга YouTube разместил видео, в котором делится определенными небезосновательными опасениями, что приближающийся к нам космический объект не столь безопасен, как кажется (смотрите видео ниже).
Это явно не комета, утверждает Глокнер, поскольку у нее нет хвоста. Кроме того, при внимательном рассмотрении огромного газового феномена, в его середине можно заметить двойной объект, что наводит на определенные размышления…
Некоторые пользователи Сети интернет тут же вспомнили Нибиру, обещанный Апоклипсис, связали все это с непонятной погодой на Земле, различными аномальными явлениями, и серьезно встревожились.
К счастью, не все. Многие иронично заметили, что приближающееся космическое тело с его огромным газовым облаком, свечение которого можно будет наблюдать в августе даже невооруженным взглядом, не более чем интересный астрономический случай.
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Да и то он интересен больше специалистам да любителям рассматривать и изучать звездное небо. Остальных это, надо полагать, просто никак не коснется, загадочную комету 99,9 процентов жителей нашей планеты даже не заметит…
Астрономы-любители доказывают, что в следующем месяце к Земле приблизится огромная комета C/2017 S3, причем настолько близко, что ее будет видно невооруженным глазом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В связи с этим многие исследователи тут же заговорили о последствиях такого комического «гостя», их опасения основываются, во-первых, на снимках и утверждении знаменитого австрийского астронома Michael Jager, который на своем ресурсе в Сети интернет выложил фотообозрение несущего из космоса к Земле ярко светящегося шара, а также заявил:
К нашей планете приближается огромная комета, ее газовое облако составляет около 260 тысяч километров в диаметре. Для сравнения, это в два раза больше диаметра Юпитера. Поэтому C/2017 S3 можно будет наблюдать с любого чердачного телескопа – отличная мишень для астрономов-любителей.
Как можно понять из заявления Jager, комета хоть и большая, но не представляет для Земли ничего опасного. Однако некоторые исследователи делают из этого свои неутешительные выводы. К примеру, известный уфолог и виртуальный археолог Тайлер Глокнер на своем канале видеохостинга YouTube разместил видео, в котором делится определенными небезосновательными опасениями, что приближающийся к нам космический объект не столь безопасен, как кажется (смотрите видео ниже).
Это явно не комета, утверждает Глокнер, поскольку у нее нет хвоста. Кроме того, при внимательном рассмотрении огромного газового феномена, в его середине можно заметить двойной объект, что наводит на определенные размышления…
Некоторые пользователи Сети интернет тут же вспомнили Нибиру, обещанный Апоклипсис, связали все это с непонятной погодой на Земле, различными аномальными явлениями, и серьезно встревожились.
К счастью, не все. Многие иронично заметили, что приближающееся космическое тело с его огромным газовым облаком, свечение которого можно будет наблюдать в августе даже невооруженным взглядом, не более чем интересный астрономический случай.
Читайте также: В Китае зафиксировали использование запрещенных химических соединений
Да и то он интересен больше специалистам да любителям рассматривать и изучать звездное небо. Остальных это, надо полагать, просто никак не коснется, загадочную комету 99,9 процентов жителей нашей планеты даже не заметит…
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