В Августе на небе можно будет увидеть комету

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В следующем году возле нашей соседней планеты пролетят сразу две кометы. Как сообщают ученые, частицы космических тел могут нарушить работу искусственных спутников Марса. В настоящее время на орбите Красной планеты находятся три космические аппараты, которые способны зафиксировать комету ISON. Эксперты указывают на то, что