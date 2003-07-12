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Стала известна цена полета в космос от компании Blue Origin

Стала известна цена полета в космос от компании Blue OriginПолет обойдется в 200-300 тысяч долларов.

Полет в космос для туристов на многоразовом корабле New Shepard от компании Blue Origin обойдется в сумму от 200 до 300 тысяч долларов. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. Первыми пассажирами должны стать сотрудники компании.

Приблизительную стоимость сообщили изданию источники в Blue Origin. Продажи билетов для желающих должны появиться в 2019 году.

В компании Blue Origin данную информацию пока не комментируют. Известно, что было проведено уже восемь успешных испытаний корабля New Shepard. Однако пассажиров во время тестовых полетов на борту не было.

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В то же время аналитики компании Teal Marco Caceres прогнозируют, что космические полеты для компании будут убыточными. По их оценкам, каждый запуск New Shepard обходится компании в 10 миллионов долларов. При цене в 300 тысяч долларов за билет туриста окупить их не удастся.
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 Теги: космос, полет, цена

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Сегодня, 15:46 » Автор: Богдан Процив
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