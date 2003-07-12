Раздел: Невероятное
Стала известна цена полета в космос от компании Blue Origin
Полет обойдется в 200-300 тысяч долларов.
Полет в космос для туристов на многоразовом корабле New Shepard от компании Blue Origin обойдется в сумму от 200 до 300 тысяч долларов. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. Первыми пассажирами должны стать сотрудники компании.
Приблизительную стоимость сообщили изданию источники в Blue Origin. Продажи билетов для желающих должны появиться в 2019 году.
В компании Blue Origin данную информацию пока не комментируют. Известно, что было проведено уже восемь успешных испытаний корабля New Shepard. Однако пассажиров во время тестовых полетов на борту не было.
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В то же время аналитики компании Teal Marco Caceres прогнозируют, что космические полеты для компании будут убыточными. По их оценкам, каждый запуск New Shepard обходится компании в 10 миллионов долларов. При цене в 300 тысяч долларов за билет туриста окупить их не удастся.
Полет в космос для туристов на многоразовом корабле New Shepard от компании Blue Origin обойдется в сумму от 200 до 300 тысяч долларов. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. Первыми пассажирами должны стать сотрудники компании.
Приблизительную стоимость сообщили изданию источники в Blue Origin. Продажи билетов для желающих должны появиться в 2019 году.
В компании Blue Origin данную информацию пока не комментируют. Известно, что было проведено уже восемь успешных испытаний корабля New Shepard. Однако пассажиров во время тестовых полетов на борту не было.
Читайте также: Астрономы обнаружили редкий двойной астероид
В то же время аналитики компании Teal Marco Caceres прогнозируют, что космические полеты для компании будут убыточными. По их оценкам, каждый запуск New Shepard обходится компании в 10 миллионов долларов. При цене в 300 тысяч долларов за билет туриста окупить их не удастся.
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