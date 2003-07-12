Раздел: Невероятное
Ученые раскрыли загадку фырканья лошадей
Лошади фыркают чаще, когда испытывают позитивные эмоции.
Ученые из французского университета Ренн I выяснили, что фырканье у лошадей – это признак здоровья и удовлетворения жизнью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Исследователи в течение года наблюдали за 48 лошадями, часть из которых жила на конюшнях в индивидуальных стойлах, а часть – в условиях, близких к естественным, в табунах. Выяснилось, что лошади фыркают чаще, когда испытывают позитивные эмоции (например, едят или общаются: на эти действия приходилось около 68% всех фырканий).
А вот если лошадь агрессивна или впадает в апатию (например, смотрит в стену или повторяет стереотипичные движения), она не фыркает совсем.
Ученые также выяснили, что лошади, которые живут в стойлах, фыркают меньше живущих свободной жизнью. И на воле рабочие лошади фыркают вдвое чаще, чем в стойлах.
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Это исследование поможет владельцам лошадей лучше понимать своих питомцев и следить за их состоянием. Статья опубликована в научном журнале PLOS One.
Ученые из французского университета Ренн I выяснили, что фырканье у лошадей – это признак здоровья и удовлетворения жизнью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Исследователи в течение года наблюдали за 48 лошадями, часть из которых жила на конюшнях в индивидуальных стойлах, а часть – в условиях, близких к естественным, в табунах. Выяснилось, что лошади фыркают чаще, когда испытывают позитивные эмоции (например, едят или общаются: на эти действия приходилось около 68% всех фырканий).
А вот если лошадь агрессивна или впадает в апатию (например, смотрит в стену или повторяет стереотипичные движения), она не фыркает совсем.
Ученые также выяснили, что лошади, которые живут в стойлах, фыркают меньше живущих свободной жизнью. И на воле рабочие лошади фыркают вдвое чаще, чем в стойлах.
Читайте также: Жизнь после смерти: ученые сделали неожиданное открытие
Это исследование поможет владельцам лошадей лучше понимать своих питомцев и следить за их состоянием. Статья опубликована в научном журнале PLOS One.
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