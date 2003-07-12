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Ученые раскрыли загадку фырканья лошадей

Ученые раскрыли загадку фырканья лошадейЛошади фыркают чаще, когда испытывают позитивные эмоции.

Ученые из французского университета Ренн I выяснили, что фырканье у лошадей – это признак здоровья и удовлетворения жизнью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Исследователи в течение года наблюдали за 48 лошадями, часть из которых жила на конюшнях в индивидуальных стойлах, а часть – в условиях, близких к естественным, в табунах. Выяснилось, что лошади фыркают чаще, когда испытывают позитивные эмоции (например, едят или общаются: на эти действия приходилось около 68% всех фырканий).

А вот если лошадь агрессивна или впадает в апатию (например, смотрит в стену или повторяет стереотипичные движения), она не фыркает совсем.

Ученые также выяснили, что лошади, которые живут в стойлах, фыркают меньше живущих свободной жизнью. И на воле рабочие лошади фыркают вдвое чаще, чем в стойлах.

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Это исследование поможет владельцам лошадей лучше понимать своих питомцев и следить за их состоянием. Статья опубликована в научном журнале PLOS One.
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 Теги: лошади, открытие

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Сегодня, 22:27 » Автор: Ирина Шевченко
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