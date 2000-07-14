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Найдена опасная тенденция относительно магнитного поля Земли

Найдена опасная тенденция относительно магнитного поля Земли За последние 200 лет магнитное поле ослабло на 15%.

Магнитное поле Земли — это та сила, которая защищает нашу планету от губительного солнечного ветра. Вот только в будущем щит может стать не таким эффективным… С каждым годом ученые регистрируют ослабевание магнитного поля. Так, ослабление за последние 200 лет находится на уровне 15%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Каждые 200-300 тыс. электромагнитное поле «переключается», то есть полюса меняются местами. Последний раз данный процесс происходил 780 тыс. лет, значит, в скором времени состоится очередная пересмена. Сейчас спутники регистрируют странную картину в ядре Земли, а в нем, как известно, и начинается магнитное поле. Так, в недрах планеты железо и никель вытягивают энергию из области ядра. Этот момент как раз и наталкивает ученых на мысль, что скоро случится смена полюсов.

Вот только имеются некоторые нюансы, о которых рассказал ученый из Ливерпульского университета Ричард Холм. Так, группа специалистов изучила состояние магнитного поля 41 400 лет назад и 34 000 лет назад. В те периоды тоже происходила смена полюсов. Что интересно, нынешние процессы вообще не похожи на происходящие ранее.

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Возможно, случится инверсия магнитных плюсов Земли, отметил Дэниел Бейкер из американской лаборатории физики. Некоторые регионы планеты могут стать непригодными для жизни вследствие сбоев в электроэнергетических системах. Инверсия выведет со строя спутники и мобильные системы.
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 Теги: магнитное поле, тенденция

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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