Раздел: Невероятное
Найдена опасная тенденция относительно магнитного поля Земли
За последние 200 лет магнитное поле ослабло на 15%.
Магнитное поле Земли — это та сила, которая защищает нашу планету от губительного солнечного ветра. Вот только в будущем щит может стать не таким эффективным… С каждым годом ученые регистрируют ослабевание магнитного поля. Так, ослабление за последние 200 лет находится на уровне 15%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Каждые 200-300 тыс. электромагнитное поле «переключается», то есть полюса меняются местами. Последний раз данный процесс происходил 780 тыс. лет, значит, в скором времени состоится очередная пересмена. Сейчас спутники регистрируют странную картину в ядре Земли, а в нем, как известно, и начинается магнитное поле. Так, в недрах планеты железо и никель вытягивают энергию из области ядра. Этот момент как раз и наталкивает ученых на мысль, что скоро случится смена полюсов.
Вот только имеются некоторые нюансы, о которых рассказал ученый из Ливерпульского университета Ричард Холм. Так, группа специалистов изучила состояние магнитного поля 41 400 лет назад и 34 000 лет назад. В те периоды тоже происходила смена полюсов. Что интересно, нынешние процессы вообще не похожи на происходящие ранее.
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Возможно, случится инверсия магнитных плюсов Земли, отметил Дэниел Бейкер из американской лаборатории физики. Некоторые регионы планеты могут стать непригодными для жизни вследствие сбоев в электроэнергетических системах. Инверсия выведет со строя спутники и мобильные системы.
Магнитное поле Земли — это та сила, которая защищает нашу планету от губительного солнечного ветра. Вот только в будущем щит может стать не таким эффективным… С каждым годом ученые регистрируют ослабевание магнитного поля. Так, ослабление за последние 200 лет находится на уровне 15%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Каждые 200-300 тыс. электромагнитное поле «переключается», то есть полюса меняются местами. Последний раз данный процесс происходил 780 тыс. лет, значит, в скором времени состоится очередная пересмена. Сейчас спутники регистрируют странную картину в ядре Земли, а в нем, как известно, и начинается магнитное поле. Так, в недрах планеты железо и никель вытягивают энергию из области ядра. Этот момент как раз и наталкивает ученых на мысль, что скоро случится смена полюсов.
Вот только имеются некоторые нюансы, о которых рассказал ученый из Ливерпульского университета Ричард Холм. Так, группа специалистов изучила состояние магнитного поля 41 400 лет назад и 34 000 лет назад. В те периоды тоже происходила смена полюсов. Что интересно, нынешние процессы вообще не похожи на происходящие ранее.
Читайте также: В Австралии пойман крокодил, за которым охотились 10 лет
Возможно, случится инверсия магнитных плюсов Земли, отметил Дэниел Бейкер из американской лаборатории физики. Некоторые регионы планеты могут стать непригодными для жизни вследствие сбоев в электроэнергетических системах. Инверсия выведет со строя спутники и мобильные системы.
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