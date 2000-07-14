Раздел: Невероятное
В Китае нашли древнейшие орудия труда
Эта находка может изменить взгляд на мировую историю.
Некоторые ученые уверены, что первые люди появились на африканском континенте, а затем расселились по всему миру. Однако эту теорию опровергают некоторые интересные находки, одна из которых была сделана в Китае, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В районе плато Лоэс были найдены каменные орудия труда. Специалисты определили, что предметам более двух миллионов лет. Орудия внешне похожи на обычные булыжники, но, если присмотреться, можно увидеть некоторые линии явно искусственного происхождения.
Ученые выдвинули две версии: либо люди покинули Африку намного раньше, чем предполагают сейчас специалисты, либо теория о первых африканских людях ложна. Стоит отметить, что имеются и другие доказательства неправдивости научной мысли, однако почему-то история не переписывается и не изучается заново.
Читайте также: Найдена опасная тенденция относительно магнитного поля Земли
Вероятно, кто-то намеренно не желает искать истину. Так, к примеру, ученые специально вычеркнули с истории 18-19 веков прародину России — Великую Тартарию. По сей день никто и не пытается восстановить в памяти эту территорию. Если этот факт все упорно игнорируют, то не стоит ждать, что ученые кинутся изучать какой-то камушек, похожий на древнее орудие труда.
Некоторые ученые уверены, что первые люди появились на африканском континенте, а затем расселились по всему миру. Однако эту теорию опровергают некоторые интересные находки, одна из которых была сделана в Китае, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В районе плато Лоэс были найдены каменные орудия труда. Специалисты определили, что предметам более двух миллионов лет. Орудия внешне похожи на обычные булыжники, но, если присмотреться, можно увидеть некоторые линии явно искусственного происхождения.
Ученые выдвинули две версии: либо люди покинули Африку намного раньше, чем предполагают сейчас специалисты, либо теория о первых африканских людях ложна. Стоит отметить, что имеются и другие доказательства неправдивости научной мысли, однако почему-то история не переписывается и не изучается заново.
Читайте также: Найдена опасная тенденция относительно магнитного поля Земли
Вероятно, кто-то намеренно не желает искать истину. Так, к примеру, ученые специально вычеркнули с истории 18-19 веков прародину России — Великую Тартарию. По сей день никто и не пытается восстановить в памяти эту территорию. Если этот факт все упорно игнорируют, то не стоит ждать, что ученые кинутся изучать какой-то камушек, похожий на древнее орудие труда.
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