Раздел: Невероятное
НАСА рассекретило запись звучания плазменных волн Сатурна
Приборы зафиксировали активность и конвертировали её в звук.
Ученые американского национального космического агентства опубликовали аудиозапись «беседы» Сатурна и его шестого по размеру спутника Энцелада. Специалисты называют это в шутку «пугающей музыкой», однако, разумеется, подчеркивают, что ничего иррационального здесь нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Исследователи просто преобразовали в звук плазменные волны, которые двигались от газового гиганта к одной из его лун. Этот сигнал был получен в 2017 году автоматической межпланетной станцией «Кассини», завершившей свою миссию в прошлом году.
Включив представленное ниже видео, вы сможете услышать этот «разговор» своими ушами.
Сотрудники НАСА рассказывают, что подобные плазменные волны возникают тогда, когда частицы ионизованного газа совершают сложные колебательные движения, подвергаясь воздействию магнитных и электрических полей. Антенны и сенсоры «Кассини» успешно зарегистрировали радиоизлучение планеты, а теперь американские эксперты преобразовали его в аудио. Исследователи сообщают, что оригинальный звуковой файл длится 12 с половиной минут, однако они ускорили его до полуминуты для достижения более впечатляющего эффекта.
Стоит отметить, что полученная запись действительно звучит весьма необычно и несколько пугающе. А может Сатурн на самом деле вот так общается со своими спутниками, ведь существует же теория, что наша Земля – живой организм, своеобразный сверхразум.
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Отчего же тогда это не может быть присуще Сатурну и его лунам, а также в целом всем планетам и звездам во Вселенной?..
Ученые американского национального космического агентства опубликовали аудиозапись «беседы» Сатурна и его шестого по размеру спутника Энцелада. Специалисты называют это в шутку «пугающей музыкой», однако, разумеется, подчеркивают, что ничего иррационального здесь нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Исследователи просто преобразовали в звук плазменные волны, которые двигались от газового гиганта к одной из его лун. Этот сигнал был получен в 2017 году автоматической межпланетной станцией «Кассини», завершившей свою миссию в прошлом году.
Включив представленное ниже видео, вы сможете услышать этот «разговор» своими ушами.
Сотрудники НАСА рассказывают, что подобные плазменные волны возникают тогда, когда частицы ионизованного газа совершают сложные колебательные движения, подвергаясь воздействию магнитных и электрических полей. Антенны и сенсоры «Кассини» успешно зарегистрировали радиоизлучение планеты, а теперь американские эксперты преобразовали его в аудио. Исследователи сообщают, что оригинальный звуковой файл длится 12 с половиной минут, однако они ускорили его до полуминуты для достижения более впечатляющего эффекта.
Стоит отметить, что полученная запись действительно звучит весьма необычно и несколько пугающе. А может Сатурн на самом деле вот так общается со своими спутниками, ведь существует же теория, что наша Земля – живой организм, своеобразный сверхразум.
Читайте также: В Китае нашли древнейшие орудия труда
Отчего же тогда это не может быть присуще Сатурну и его лунам, а также в целом всем планетам и звездам во Вселенной?..
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