» » В США сняли на видео лягушку, проглотившую светлячка
Раздел: Невероятное  
+1

В США сняли на видео лягушку, проглотившую светлячка

В США сняли на видео лягушку, проглотившую светлячка Земноводное светилось изнутри.

Жителям города Нашвилла, штат Теннесси, удалось запечатлеть на видео достаточно необычное явление. Американцы рассказывают, что несколько вечеров назад в их жилище залетел светлячок, и домочадцы решили не трогать столь красивое существо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Тем не менее, стоило нашим героям перестать обращать на жука внимание, как откуда-то появилась лягушка, благополучно проглотившая насекомое. Удивительно, но после этого неожиданно засветилась сама хищница.

Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть, как внутри лягушки на стене периодически загорается яркий оранжевый огонек. Неужели светляк был все еще жив? Специалисты сообщают, что это не так. Несмотря на такой причудливый сюрреалистический эффект, жук был мертв, однако химические процессы в нем продолжали действовать.

Всасываясь в пищеварительную систему лягушки, особые вещества в теле насекомого некоторое время создавали биолюминесценцию.

Читайте также: НАСА рассекретило запись звучания плазменных волн Сатурна

Научное объяснение хоть несколько и охлаждает пыл разыгравшийся фантазии американцев, тем не менее такой природный эффект все равно можно считать за маленькое чудо, тем более, что в природе его наблюдать и уж тем более снять на видео даже ученым, думается, удается не часто…

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лягушка, светлячок, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     1066
     0

Похожие новости по теме

НАСА рассекретило запись звучания плазменных волн Сатурна НАСА рассекретило запись звучания плазменных волн Сатурна

Приборы зафиксировали активность и конвертировали её в звук.

Палеонтологи нашли древнейшую лягушку в янтаре Палеонтологи нашли древнейшую лягушку в янтаре

Новое исследование показывает, что лягушки - животные, которые впервые появились около 200 миллионов лет назад.

На Канарских островах сняли Луну огромных размеров На Канарских островах сняли Луну огромных размеров

Необычный эффект достигается при помощи оптической иллюзии.

Странное существо в австрийской пещере сняли на видео Странное существо в австрийской пещере сняли на видео

Неизвестное животное карабкалось по пещерной стене.

В американском небе сняли странное природное явление В американском небе сняли странное природное явление

Необычное явление назвали заблокированной радугой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх