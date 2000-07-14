Раздел: Невероятное
В США сняли на видео лягушку, проглотившую светлячка
Земноводное светилось изнутри.
Жителям города Нашвилла, штат Теннесси, удалось запечатлеть на видео достаточно необычное явление. Американцы рассказывают, что несколько вечеров назад в их жилище залетел светлячок, и домочадцы решили не трогать столь красивое существо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Тем не менее, стоило нашим героям перестать обращать на жука внимание, как откуда-то появилась лягушка, благополучно проглотившая насекомое. Удивительно, но после этого неожиданно засветилась сама хищница.
Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть, как внутри лягушки на стене периодически загорается яркий оранжевый огонек. Неужели светляк был все еще жив? Специалисты сообщают, что это не так. Несмотря на такой причудливый сюрреалистический эффект, жук был мертв, однако химические процессы в нем продолжали действовать.
Всасываясь в пищеварительную систему лягушки, особые вещества в теле насекомого некоторое время создавали биолюминесценцию.
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Научное объяснение хоть несколько и охлаждает пыл разыгравшийся фантазии американцев, тем не менее такой природный эффект все равно можно считать за маленькое чудо, тем более, что в природе его наблюдать и уж тем более снять на видео даже ученым, думается, удается не часто…
Жителям города Нашвилла, штат Теннесси, удалось запечатлеть на видео достаточно необычное явление. Американцы рассказывают, что несколько вечеров назад в их жилище залетел светлячок, и домочадцы решили не трогать столь красивое существо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Тем не менее, стоило нашим героям перестать обращать на жука внимание, как откуда-то появилась лягушка, благополучно проглотившая насекомое. Удивительно, но после этого неожиданно засветилась сама хищница.
Включив представленный ниже ролик, вы сможете увидеть, как внутри лягушки на стене периодически загорается яркий оранжевый огонек. Неужели светляк был все еще жив? Специалисты сообщают, что это не так. Несмотря на такой причудливый сюрреалистический эффект, жук был мертв, однако химические процессы в нем продолжали действовать.
Всасываясь в пищеварительную систему лягушки, особые вещества в теле насекомого некоторое время создавали биолюминесценцию.
Читайте также: НАСА рассекретило запись звучания плазменных волн Сатурна
Научное объяснение хоть несколько и охлаждает пыл разыгравшийся фантазии американцев, тем не менее такой природный эффект все равно можно считать за маленькое чудо, тем более, что в природе его наблюдать и уж тем более снять на видео даже ученым, думается, удается не часто…
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