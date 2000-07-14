Ученые рассказали, что ели люди пятьдесят веков назад

Группа ученых под руководством итальянского исследовательского центра Eurac Research провела анализ содержимого желудка 5300-летней мумии человека Эци.



В ходе исследования ученые установили, что стало последней пищей мумии, информирует интернет-издание



Как известно, при помощи методов микроскопии ученые смогли обнаружить в организме Эци остатки ядовитого папоротника, свежего или высушенного козьего мяса, оленя и злаков.



«У него, видимо, была диета с огромным содержанием жира», — говорят исследователи.



Животный жир составил 46% найденного содержимого желудка Эци. По мнению ученых, такой выбор питания был связан с необходимостью постоянно восполнять энергию для охоты.



Свою последнюю еду, пишут исследователи, Эци успел съесть от 30 минут до двух часов до своей смерти. Считается, что Эци погиб в возрасте 45 лет в результате двухдневной схватки со своими современниками.



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Мумия человека эпохи халколита была обнаружена в 1991 году в Эцтальских Альпах и считается одной из самых старейших мумий в мире. Возраст Эци, как называют мумию из-за того, что она была найдена близ долины Эцталь, составляет около 5300 лет.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ходе исследования ученые установили, что стало последней пищей мумии, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Капитал Как известно, при помощи методов микроскопии ученые смогли обнаружить в организме Эци остатки ядовитого папоротника, свежего или высушенного козьего мяса, оленя и злаков.«У него, видимо, была диета с огромным содержанием жира», — говорят исследователи.Животный жир составил 46% найденного содержимого желудка Эци. По мнению ученых, такой выбор питания был связан с необходимостью постоянно восполнять энергию для охоты.Свою последнюю еду, пишут исследователи, Эци успел съесть от 30 минут до двух часов до своей смерти. Считается, что Эци погиб в возрасте 45 лет в результате двухдневной схватки со своими современниками.Мумия человека эпохи халколита была обнаружена в 1991 году в Эцтальских Альпах и считается одной из самых старейших мумий в мире. Возраст Эци, как называют мумию из-за того, что она была найдена близ долины Эцталь, составляет около 5300 лет.



