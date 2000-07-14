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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали, что ели люди пятьдесят веков назад

Ученые рассказали, что ели люди пятьдесят веков назадГруппа ученых под руководством итальянского исследовательского центра Eurac Research провела анализ содержимого желудка 5300-летней мумии человека Эци.

В ходе исследования ученые установили, что стало последней пищей мумии, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.

Как известно, при помощи методов микроскопии ученые смогли обнаружить в организме Эци остатки ядовитого папоротника, свежего или высушенного козьего мяса, оленя и злаков.

«У него, видимо, была диета с огромным содержанием жира», — говорят исследователи.

Животный жир составил 46% найденного содержимого желудка Эци. По мнению ученых, такой выбор питания был связан с необходимостью постоянно восполнять энергию для охоты.

Свою последнюю еду, пишут исследователи, Эци успел съесть от 30 минут до двух часов до своей смерти. Считается, что Эци погиб в возрасте 45 лет в результате двухдневной схватки со своими современниками.

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Мумия человека эпохи халколита была обнаружена в 1991 году в Эцтальских Альпах и считается одной из самых старейших мумий в мире. Возраст Эци, как называют мумию из-за того, что она была найдена близ долины Эцталь, составляет около 5300 лет.

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 Теги: исследователи, еда, мумия

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Сегодня, 09:22 » Автор: Ульяна Воликовская
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