Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, что ели люди пятьдесят веков назад
Группа ученых под руководством итальянского исследовательского центра Eurac Research провела анализ содержимого желудка 5300-летней мумии человека Эци.
В ходе исследования ученые установили, что стало последней пищей мумии, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.
Как известно, при помощи методов микроскопии ученые смогли обнаружить в организме Эци остатки ядовитого папоротника, свежего или высушенного козьего мяса, оленя и злаков.
«У него, видимо, была диета с огромным содержанием жира», — говорят исследователи.
Животный жир составил 46% найденного содержимого желудка Эци. По мнению ученых, такой выбор питания был связан с необходимостью постоянно восполнять энергию для охоты.
Свою последнюю еду, пишут исследователи, Эци успел съесть от 30 минут до двух часов до своей смерти. Считается, что Эци погиб в возрасте 45 лет в результате двухдневной схватки со своими современниками.
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Мумия человека эпохи халколита была обнаружена в 1991 году в Эцтальских Альпах и считается одной из самых старейших мумий в мире. Возраст Эци, как называют мумию из-за того, что она была найдена близ долины Эцталь, составляет около 5300 лет.
В ходе исследования ученые установили, что стало последней пищей мумии, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.
Как известно, при помощи методов микроскопии ученые смогли обнаружить в организме Эци остатки ядовитого папоротника, свежего или высушенного козьего мяса, оленя и злаков.
«У него, видимо, была диета с огромным содержанием жира», — говорят исследователи.
Животный жир составил 46% найденного содержимого желудка Эци. По мнению ученых, такой выбор питания был связан с необходимостью постоянно восполнять энергию для охоты.
Свою последнюю еду, пишут исследователи, Эци успел съесть от 30 минут до двух часов до своей смерти. Считается, что Эци погиб в возрасте 45 лет в результате двухдневной схватки со своими современниками.
Читайте также: Учёные рассказали, почему люди начали развиваться
Мумия человека эпохи халколита была обнаружена в 1991 году в Эцтальских Альпах и считается одной из самых старейших мумий в мире. Возраст Эци, как называют мумию из-за того, что она была найдена близ долины Эцталь, составляет около 5300 лет.
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