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Галапагосские чайки планируют охоту, ориентируясь на Луну

Галапагосские чайки планируют охоту, ориентируясь на ЛунуГалапагосские чайки предпочитают для охоты наиболее темные ночи в период новолуния, поскольку в это время планктон поднимается ближе всего к поверхности воды.

Зоопланктон, мелкая рыба и кальмары в период полной луны уходят на глубину, чтобы не стать легкой добычей для своих естественных врагов — в том числе, чаек, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ZOO-бизнес.

В новолуние планктон, наоборот, держится близко к поверхности воды, пишут ученые. Галапагосские чайки не могут нырять на глубину более метра. При этом в процессе эволюции они выработали адаптации, которые помогают успешно охотиться в почти полной темноте: особенности зрения позволяют им видеть добычу в толще воды даже при свете звезд, а мелатонин (гормон, который регулирует засыпание) вырабатывается в "свободном" ритме, таким образом, у этих птиц фактически отсутствуют "биологические часы".

Орнитологи из Института Макса Планка в Радольфцеле (Германия) под руководством Мартина Викельски (Martin Wikelski) доказали, что галапагосские чайки "планируют" охоту, ориентируясь по фазам луны. Ученые снабдили 37 птиц спутниковыми передатчиками и в течение 120 дней отслеживали их перемещения. "Охотничьи" полеты орнитологи отличали от обычных с помощью дополнительных сенсоров, подававших сигнал при контакте с водой. Проанализировав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что в новолуние птицы охотятся почти в два раза активнее.

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Галапагосские чайки (Creagrus furcatus) обитают только на Галапагосских островах, общая численность популяции оставляет до 30 тысяч особей. Эти чайки отличаются уникальным для этих птиц "распорядком дня": охотятся ночью в открытом море, а день проводят в гнезде на берегу, тогда как все остальные виды чаек, не обладая подобными адаптациями, охотятся в светлое время суток.
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 Теги: чайки, охота, новолуние

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Сегодня, 15:31 » Автор: Ульяна Воликовская
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