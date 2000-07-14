Раздел: Невероятное
Галапагосские чайки планируют охоту, ориентируясь на Луну
Галапагосские чайки предпочитают для охоты наиболее темные ночи в период новолуния, поскольку в это время планктон поднимается ближе всего к поверхности воды.
Зоопланктон, мелкая рыба и кальмары в период полной луны уходят на глубину, чтобы не стать легкой добычей для своих естественных врагов — в том числе, чаек, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ZOO-бизнес.
В новолуние планктон, наоборот, держится близко к поверхности воды, пишут ученые. Галапагосские чайки не могут нырять на глубину более метра. При этом в процессе эволюции они выработали адаптации, которые помогают успешно охотиться в почти полной темноте: особенности зрения позволяют им видеть добычу в толще воды даже при свете звезд, а мелатонин (гормон, который регулирует засыпание) вырабатывается в "свободном" ритме, таким образом, у этих птиц фактически отсутствуют "биологические часы".
Орнитологи из Института Макса Планка в Радольфцеле (Германия) под руководством Мартина Викельски (Martin Wikelski) доказали, что галапагосские чайки "планируют" охоту, ориентируясь по фазам луны. Ученые снабдили 37 птиц спутниковыми передатчиками и в течение 120 дней отслеживали их перемещения. "Охотничьи" полеты орнитологи отличали от обычных с помощью дополнительных сенсоров, подававших сигнал при контакте с водой. Проанализировав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что в новолуние птицы охотятся почти в два раза активнее.
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Галапагосские чайки (Creagrus furcatus) обитают только на Галапагосских островах, общая численность популяции оставляет до 30 тысяч особей. Эти чайки отличаются уникальным для этих птиц "распорядком дня": охотятся ночью в открытом море, а день проводят в гнезде на берегу, тогда как все остальные виды чаек, не обладая подобными адаптациями, охотятся в светлое время суток.
Зоопланктон, мелкая рыба и кальмары в период полной луны уходят на глубину, чтобы не стать легкой добычей для своих естественных врагов — в том числе, чаек, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ZOO-бизнес.
В новолуние планктон, наоборот, держится близко к поверхности воды, пишут ученые. Галапагосские чайки не могут нырять на глубину более метра. При этом в процессе эволюции они выработали адаптации, которые помогают успешно охотиться в почти полной темноте: особенности зрения позволяют им видеть добычу в толще воды даже при свете звезд, а мелатонин (гормон, который регулирует засыпание) вырабатывается в "свободном" ритме, таким образом, у этих птиц фактически отсутствуют "биологические часы".
Орнитологи из Института Макса Планка в Радольфцеле (Германия) под руководством Мартина Викельски (Martin Wikelski) доказали, что галапагосские чайки "планируют" охоту, ориентируясь по фазам луны. Ученые снабдили 37 птиц спутниковыми передатчиками и в течение 120 дней отслеживали их перемещения. "Охотничьи" полеты орнитологи отличали от обычных с помощью дополнительных сенсоров, подававших сигнал при контакте с водой. Проанализировав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что в новолуние птицы охотятся почти в два раза активнее.
Читайте также: В США сняли на видео лягушку, проглотившую светлячка
Галапагосские чайки (Creagrus furcatus) обитают только на Галапагосских островах, общая численность популяции оставляет до 30 тысяч особей. Эти чайки отличаются уникальным для этих птиц "распорядком дня": охотятся ночью в открытом море, а день проводят в гнезде на берегу, тогда как все остальные виды чаек, не обладая подобными адаптациями, охотятся в светлое время суток.
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