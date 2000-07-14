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Ученые рассказали об удивительных свойствах паутины

Ученые рассказали об удивительных свойствах паутиныИсследователи доказали, что паутина в некотором смысле разумна. Интегралы она, конечно, извлекать не может, но уж точно умнее морской свинки твоей подружки.

Паутина – застывшая жидкость, которую членистоногие вытягивают из концентрированного белкового раствора, образующегося в их особых паутинных железах, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ZOO-бизнес.

Одни железы производят прочные каркасные нити, другие – липкие ловчие, а третьи – тонкие веревочки, которыми паук обматывает пойманный обед, чтобы тот не дергался и не мешал ему предаваться гедонизму. Есть даже специальные нити, на которых паук безобразной Мэри Поппинс может в минуты опасности улететь от врага. Чтобы сплести сеть, животное комбинирует разные нити так, что итоговая конструкция оказывается на редкость прочной (если бы нить была толщиной в карандаш, с паучьими сетями можно было бы охотиться на самолеты). При этом паутина остается эластичной: при растягивании она без проблем увеличится в четыре раза.

Ты уже понял, что пауки совсем не простые ребята. А после нового исследования ученых из Массачусетского технологического института о паутине и вовсе можно снимать научно-фантастическое кино. Специалисты доказали, что она ведет себя практически как терминатор Т-1000. Как ты помнишь, его руки, ноги и прочие части тела умели думать самостоятельно. С паутиной та же история. Когда паучью ловушку колышет легкий ветерок, отдельные нити размягчаются и растягиваются, а вся сеть остается целой. Но если белка, еж или отошедший в кусты турист начинают тянуть за какой-то участок паутины, то расположенные там нити моментально застывают и обрываются. Самопожертвование отдельных фрагментов не только спасает основную паутину от разрыва, но и укрепляет ее.

Почувствовав смерть своих частей, сеть как бы собирается с силами и уже выдерживает на 3–10 процентов больше нагрузки.

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Ученые страшно завидуют паукам и уже много лет пытаются создать материал, который хотя бы отчасти был похож на паутину. Пока у них ничего не выходит, но если когда-нибудь получится, то из синтетической паутины вполне можно построить космический лифт – соединяющий Землю и Луну тонкий трос, по которому будет ездить кабина с грузом. Основная проблема лифта – огромный вес троса, так что способность паутины выдерживать нагрузки и не рваться здесь бы очень пригодилась.
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 Теги: паутина, ученые, свойства

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Сегодня, 17:22 » Автор: Ульяна Воликовская
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