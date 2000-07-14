Эксперт рассказал о сезоне затмений

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Луна, Земля и Солнце будут находиться на одной линии.

В Новом 2014 году будут наблюдаться падение комет и астероида. Новый год будет весьма любопытным для тех, кто интересуется астрономией и периодически наблюдает за движением небесных тел.