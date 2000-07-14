» » Эксперт рассказал о сезоне затмений
Раздел: Невероятное  
0

Эксперт рассказал о сезоне затмений

Эксперт рассказал о сезоне затменийМарс подойдёт очень близко к Земле.

Старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с НСН рассказал о сезоне затмений.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

«Все затмения происходят во время новолуния и полнолуния примерно два-три раза в год. Обычно лунные и солнечные затмения идут парами, с интервалом две недели. 13 июля произошло частное солнечное затмение», — заявил он.

По его словам, в 2018 году два частных солнечных затмения сопровождает полное лунное затмение: первое произошло 13 июля, второе ожидается 11 августа, и его можно будет увидеть на территории России — в Сибири и на Дальнем Востоке.

«В ночь с 27 на 28 июля будет удивительное лунное затмение. Мало того, что это будет полное лунное затмение, оно ещё будет достаточно длительным, почти четыре часа. И в Москве, и в Петербурге его будет прекрасно видно», — рассказал Железнов.

Читайте также: Ученые поделились точной датой появления одного из крупнейших солнечных затмений последних лет

Кроме того, сообщил эксперт, 28 июля Марс подойдёт очень близко к Земле и будет расположен недалеко от Луны, что тоже можно увидеть и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Как отметил Железнов, ожидается два потрясающих явления в один день.

Ранее m24 сообщало, что в Московском планетарии покажут редкие астрономические явления 27 июля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Эксперт, Марс, затмение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
     119
     0

Похожие новости по теме

Украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение Украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение

Украинцы увидят затмение 27 июля.

Украинцы увидят рекордное лунное затмение Украинцы увидят рекордное лунное затмение

Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке.

Украинцы смогут наблюдать редкое лунное затмение Украинцы смогут наблюдать редкое лунное затмение

Луна, Земля и Солнце будут находиться на одной линии.

В августе произойдет полное солнечное затмение В августе произойдет полное солнечное затмение

7 августа состоится также частичное лунное затмение

2014 год будет богат на лунные и солнечные затмения 2014 год будет богат на лунные и солнечные затмения

В Новом 2014 году будут наблюдаться падение комет и астероида. Новый год будет весьма любопытным для тех, кто интересуется астрономией и периодически наблюдает за движением небесных тел.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх