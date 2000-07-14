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Раздел: Невероятное  
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У островов Италии нашли коралловые леса

У островов Италии нашли коралловые лесаУченые изучали глубоководный мир.

На Липарских островах Италии исследователи нашли коралловые леса на глубине около километра, сообщает Lonely Planet.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

Ученые изучали глубоководный мир у группы из восьми островов вулканического происхождения, находящихся к северу от Сицилии, и нашли много неизвестных ранее видов кораллов, а также пышные коралловые леса.

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Сделанное открытие будет использовано при создании морского заповедника вокруг Липарских островов.
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 Теги: Италия, коралловые леса

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Сегодня, 21:42 » Автор: Едгар Букмирза
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