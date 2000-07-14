Раздел: Невероятное
В водах канала Пуэрто-Рико заметили странное существо
Необычный объект двигался за лодкой, следующей по каналу.
Группа товарищей во время прогулки по каналу реки Изабелла заметила в воде нечто странное: позади лодки проплыл силуэт жуткого создания. Друзьям посчастливилось заснять аномалию на видео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Никто и не предполагал, что в водах Изабеллы водятся монстры. Ниже прикреплено видео случившегося. На записи видно, как за лодкой из воды показалось существо, которое по сей день никто не может идентифицировать.
Примечательно, что монстра друзья заметили не сразу, а только лишь когда просматривали видеоматериал. Они счастливы, что создание не затронуло их во время прогулки. Если бы люди заметили монстра, то некоторые определенно бы кинулись в бегство, а это закончилось бы 100% плачевно.
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Создание, к слову, действительно необычное. Оно имеет голову, руки, тело и бледную кожу. Может, в водах плавает нечто инопланетное или мистическое, например, русалка. Или в объектив камеры попал труп утонувшего человека?
Группа товарищей во время прогулки по каналу реки Изабелла заметила в воде нечто странное: позади лодки проплыл силуэт жуткого создания. Друзьям посчастливилось заснять аномалию на видео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Никто и не предполагал, что в водах Изабеллы водятся монстры. Ниже прикреплено видео случившегося. На записи видно, как за лодкой из воды показалось существо, которое по сей день никто не может идентифицировать.
Примечательно, что монстра друзья заметили не сразу, а только лишь когда просматривали видеоматериал. Они счастливы, что создание не затронуло их во время прогулки. Если бы люди заметили монстра, то некоторые определенно бы кинулись в бегство, а это закончилось бы 100% плачевно.
Читайте также: В Китае нашли древнейшие орудия труда
Создание, к слову, действительно необычное. Оно имеет голову, руки, тело и бледную кожу. Может, в водах плавает нечто инопланетное или мистическое, например, русалка. Или в объектив камеры попал труп утонувшего человека?
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