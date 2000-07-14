Раздел: Невероятное
Уфологи утверждают, что на снимках Марса видны деревья
По словам исследований, на фотографиях поверхности планеты видна растительность.
Спутники НАСА систематически присылают на землю фотографии Марса. Специалисты космического агентства, к слову, выкладывают снимки в сеть регулярно, но с некоторыми изменениями (накладывают определенные фильтры), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Если убрать все «улучшения» фото, то можно заметить на Красной планете растительность. Правду говорят, что если хочешь что-то спрятать, то положи это на видном месте.
Однако зачем НАСА вообще применяет фильтры к снимкам, которые полностью меняют восприятие поверхности планеты? Вероятнее всего, они попросту хотят скрыть некоторые объекты. На представленных фото видны образования, смахивающие на земные деревья.
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Если на Марсе и в самом деле имеются растения, значит, там есть и кислород с водой. А что еще нужно человечеству для выживания? Не исключено, что на Красной планете даже есть животные.
Спутники НАСА систематически присылают на землю фотографии Марса. Специалисты космического агентства, к слову, выкладывают снимки в сеть регулярно, но с некоторыми изменениями (накладывают определенные фильтры), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Если убрать все «улучшения» фото, то можно заметить на Красной планете растительность. Правду говорят, что если хочешь что-то спрятать, то положи это на видном месте.
Однако зачем НАСА вообще применяет фильтры к снимкам, которые полностью меняют восприятие поверхности планеты? Вероятнее всего, они попросту хотят скрыть некоторые объекты. На представленных фото видны образования, смахивающие на земные деревья.
Читайте также: В водах канала Пуэрто-Рико заметили странное существо
Если на Марсе и в самом деле имеются растения, значит, там есть и кислород с водой. А что еще нужно человечеству для выживания? Не исключено, что на Красной планете даже есть животные.
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