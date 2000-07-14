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Раздел: Невероятное  
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Уфологи утверждают, что на снимках Марса видны деревья

Уфологи утверждают, что на снимках Марса видны деревья По словам исследований, на фотографиях поверхности планеты видна растительность.

Спутники НАСА систематически присылают на землю фотографии Марса. Специалисты космического агентства, к слову, выкладывают снимки в сеть регулярно, но с некоторыми изменениями (накладывают определенные фильтры), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Если убрать все «улучшения» фото, то можно заметить на Красной планете растительность. Правду говорят, что если хочешь что-то спрятать, то положи это на видном месте.

Однако зачем НАСА вообще применяет фильтры к снимкам, которые полностью меняют восприятие поверхности планеты? Вероятнее всего, они попросту хотят скрыть некоторые объекты. На представленных фото видны образования, смахивающие на земные деревья.

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Если на Марсе и в самом деле имеются растения, значит, там есть и кислород с водой. А что еще нужно человечеству для выживания? Не исключено, что на Красной планете даже есть животные.

Уфологи утверждают, что на снимках Марса видны деревья
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 Теги: Марс, фото, деревья

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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