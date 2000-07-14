Раздел: Невероятное
В Пакистане сняли перемещение необычного облака
Уфологи уверены, что под облако замаскировался НЛО.
Над пакистанским городом Сиалкотом было замечено таинственное явление. Очевидцы рассказывают, что среди облаков в вышине показался непонятный объект, подозрительно похожий на «летающую тарелку», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Невнимательные наблюдали могли спутать этот НЛО с облаком, однако более глазастые свидетели сразу поняли, что речь идет о чем-то выходящем за рамки обыденного. Включив видео ниже, вы сможете увидеть данную аномалию своими глазами.
Необычным происшествием быстро заинтересовался известный тайванский уфолог Скотт Уоринг. По мнению исследователя, пакистанцы явно наблюдали воздушное судно представителей внеземной цивилизации, маскировавшееся под облако.
Специалист отмечает, что корабли пришельцев делают так постоянно, однако в этот раз что-то пошло не так, и камуфляж летательного аппарата повел себя странно. Благодаря этому стало видно, как объект медленно заплывает за настоящие облака.
Впрочем, многие пользователи Всемирной паутины выдвигают иные любопытные теории причин произошедшего. Одни говорят, что это было явление религиозного толка. Другие уверяют, что перед нами результат сбоя в работе «Матрицы». По мнению третьих, в небе над Сиалкотом произошло нечто сверхъестественное, не поддающееся какому-либо рациональному объяснению.
Читайте также: В водах канала Пуэрто-Рико заметили странное существо
Одним словом, гипотез выдвигается огромное множество, однако всю правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем.
Над пакистанским городом Сиалкотом было замечено таинственное явление. Очевидцы рассказывают, что среди облаков в вышине показался непонятный объект, подозрительно похожий на «летающую тарелку», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Невнимательные наблюдали могли спутать этот НЛО с облаком, однако более глазастые свидетели сразу поняли, что речь идет о чем-то выходящем за рамки обыденного. Включив видео ниже, вы сможете увидеть данную аномалию своими глазами.
Необычным происшествием быстро заинтересовался известный тайванский уфолог Скотт Уоринг. По мнению исследователя, пакистанцы явно наблюдали воздушное судно представителей внеземной цивилизации, маскировавшееся под облако.
Специалист отмечает, что корабли пришельцев делают так постоянно, однако в этот раз что-то пошло не так, и камуфляж летательного аппарата повел себя странно. Благодаря этому стало видно, как объект медленно заплывает за настоящие облака.
Впрочем, многие пользователи Всемирной паутины выдвигают иные любопытные теории причин произошедшего. Одни говорят, что это было явление религиозного толка. Другие уверяют, что перед нами результат сбоя в работе «Матрицы». По мнению третьих, в небе над Сиалкотом произошло нечто сверхъестественное, не поддающееся какому-либо рациональному объяснению.
Читайте также: В водах канала Пуэрто-Рико заметили странное существо
Одним словом, гипотез выдвигается огромное множество, однако всю правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем.
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