Раздел: Невероятное
Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
Театральный актер рассказал о космическом путешествии в загробный мир.
60-летний актер Шив Греуол, работавший в британской театральной компании Royal Shakespeare Company, перенес обширный инфаркт в 2013 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Он находился в состоянии клинической смерти в общей сложности 7 минут, во время которых медики пытались реанимировать его.
С большим трудом им удалось запустить сердце мужчины, но потом актер еще месяц пролежал в искусственной коме, так как врачи опасались больших повреждений его мозга из-за кислородного голодания
Когда он наконец более менее оправился, он заявил, что пережил возрождение и осуществил "космическое путешествие", находясь в пограничном состоянии, когда его реанимировали. С того года Шив начал рисовать красочные картины, пытаясь отобразить в них то, что увидел, когда "переступил порог".
В тот день 9 февраля 2013 года Шив Греуол в очередной раз отыграл на сцене театра пьесу "Много шума из ничего". Потом он приехал к себе домой в Пекхэм, что на Юго-Востоке Лондона, вечером поужинал с женой Элисон в ресторане, после чего вернулся с женой домой, а уже дома почувствовал слабость и упал с приступом.
"Когда мое сердце перестало биться, я оказался в полной пустоте, но мог чувствовать эмоции и ощущения. Я понимал, что я был мертв, но я также был уверен, что у меня есть шанс на возвращение домой.
Я также знал, что могу перевоплотиться в другое тело, но я не хотел этого делать. Я лишь хотел вернуться к жизни, к материальному миру и к моей жене. Я попросил, чтобы меня вернули и мое желание выполнили", - рассказывает актер.
На картинах Шива можно увидеть в основном абстрактные яркие линии и непонятные фигуры. Он рассказывает, что во время "путешествия" не ощущал своего тела и чувствовал, что плавает как рыба в воде, он был полностью невесомым и отсоединенным от физического мира.
"В какой-то момент я путешествовал по Луне и мог видеть метеориты и все космическое пространство".
После инфаркта и комы актеру пришлось заново учиться говорить и ходить, у него появились эпилептические припадки, и даже спустя 5 лет последствия приступа до сих пор влияют на его здоровье. Ему все еще очень трудно говорить и приходится ходить с палкой.
Хуже всего было то, что он больше не мог вернуться на сцену, но потом Шив нашел себя в живописи.
"Когда я был "там", мне предлагали множество разных возможностей. Я мог выбирать и возродиться в самых разных вариантах жизни. Но я ничего не хотел и сразу же дал им понять, что я хочу жить и вернуться обратно в свой мир, в свое время и в свое тело и к своей жене".
После пережитого, Шив поверил в загробную жизнь, хотя ранее считал себя более циничным на этот счет.
"Я стал меньше бояться смерти, но стал также куда больше ценить то, что есть сейчас у меня в жизни. Я рад просто быть здесь. Я также всегда считал, что доброта имеет очень важное значение для людей, чтобы развиваться и становиться лучше, но после этого опыта я теперь чувствую, что она очень глубоко внутри меня - как фундаментальная истина".
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В своих работах Шив хочет показать людям мир, находящийся за гранью. Он говорит, что старается захватить то, что человек испытывает, когда пересекает порог смерти и надеется, что ему удастся показать это людям.
60-летний актер Шив Греуол, работавший в британской театральной компании Royal Shakespeare Company, перенес обширный инфаркт в 2013 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Он находился в состоянии клинической смерти в общей сложности 7 минут, во время которых медики пытались реанимировать его.
С большим трудом им удалось запустить сердце мужчины, но потом актер еще месяц пролежал в искусственной коме, так как врачи опасались больших повреждений его мозга из-за кислородного голодания
Когда он наконец более менее оправился, он заявил, что пережил возрождение и осуществил "космическое путешествие", находясь в пограничном состоянии, когда его реанимировали. С того года Шив начал рисовать красочные картины, пытаясь отобразить в них то, что увидел, когда "переступил порог".
В тот день 9 февраля 2013 года Шив Греуол в очередной раз отыграл на сцене театра пьесу "Много шума из ничего". Потом он приехал к себе домой в Пекхэм, что на Юго-Востоке Лондона, вечером поужинал с женой Элисон в ресторане, после чего вернулся с женой домой, а уже дома почувствовал слабость и упал с приступом.
"Когда мое сердце перестало биться, я оказался в полной пустоте, но мог чувствовать эмоции и ощущения. Я понимал, что я был мертв, но я также был уверен, что у меня есть шанс на возвращение домой.
Я также знал, что могу перевоплотиться в другое тело, но я не хотел этого делать. Я лишь хотел вернуться к жизни, к материальному миру и к моей жене. Я попросил, чтобы меня вернули и мое желание выполнили", - рассказывает актер.
На картинах Шива можно увидеть в основном абстрактные яркие линии и непонятные фигуры. Он рассказывает, что во время "путешествия" не ощущал своего тела и чувствовал, что плавает как рыба в воде, он был полностью невесомым и отсоединенным от физического мира.
"В какой-то момент я путешествовал по Луне и мог видеть метеориты и все космическое пространство".
После инфаркта и комы актеру пришлось заново учиться говорить и ходить, у него появились эпилептические припадки, и даже спустя 5 лет последствия приступа до сих пор влияют на его здоровье. Ему все еще очень трудно говорить и приходится ходить с палкой.
Хуже всего было то, что он больше не мог вернуться на сцену, но потом Шив нашел себя в живописи.
"Когда я был "там", мне предлагали множество разных возможностей. Я мог выбирать и возродиться в самых разных вариантах жизни. Но я ничего не хотел и сразу же дал им понять, что я хочу жить и вернуться обратно в свой мир, в свое время и в свое тело и к своей жене".
После пережитого, Шив поверил в загробную жизнь, хотя ранее считал себя более циничным на этот счет.
"Я стал меньше бояться смерти, но стал также куда больше ценить то, что есть сейчас у меня в жизни. Я рад просто быть здесь. Я также всегда считал, что доброта имеет очень важное значение для людей, чтобы развиваться и становиться лучше, но после этого опыта я теперь чувствую, что она очень глубоко внутри меня - как фундаментальная истина".
Читайте также: В Китае показали один из самых необычных пляжей мира
В своих работах Шив хочет показать людям мир, находящийся за гранью. Он говорит, что старается захватить то, что человек испытывает, когда пересекает порог смерти и надеется, что ему удастся показать это людям.
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