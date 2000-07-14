Раздел: Невероятное
Смог вместо кислорода: названы самые загрязненные города планеты
Человечество совершенно не бережет природу.
Еще не прошло двухсот лет развития промышленности в современном понимания этого слова, но люди сумели настолько испортить экологию планеты, что появилась нешуточная угроза самому существованию человечества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Читайте также: Гройсман объяснил повышение цен на газ для населения
Даже появилось вполне официальное понятие» самые грязные города мира».
Еще не прошло двухсот лет развития промышленности в современном понимания этого слова, но люди сумели настолько испортить экологию планеты, что появилась нешуточная угроза самому существованию человечества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Читайте также: Гройсман объяснил повышение цен на газ для населения
Даже появилось вполне официальное понятие» самые грязные города мира».
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