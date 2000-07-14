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Раздел: Невероятное  
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Смог вместо кислорода: названы самые загрязненные города планеты

Смог вместо кислорода: названы самые загрязненные города планетыЧеловечество совершенно не бережет природу.

Еще не прошло двухсот лет развития промышленности в современном понимания этого слова, но люди сумели настолько испортить экологию планеты, что появилась нешуточная угроза самому существованию человечества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

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Даже появилось вполне официальное понятие» самые грязные города мира».

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Сегодня, 10:02 » Автор: Ирина Шевченко
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