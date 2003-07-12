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Раздел: Невероятное  
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Ученые обнаружили самый «яркий» квазар

Ученые обнаружили самый «яркий» квазарАстроном разместил в соцсетях снимок со светящимся шаром.

Радиосигналы от галактики, которая находится в более чем 13 миллиардов световых лет от Земли, стали «самыми яркими» из тех, что удавалось засечь ученым. С помощью относительно молодого объекта исследователи смогут узнать больше о происхождении нашей вселенной. Соответствующую работу опубликовали в Astrophysical Journal.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360TV.RU.

«Знаки из прошлого» подает квазар — активное ядро галактики на начальном этапе развития, в котором сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество. Из веществ формируется аккреционный диск, который и является источником исключительно мощного излучения.
Отмечается, что подобные галактики могут быть в триллион раз ярче, чем Солнце.

Светящийся диск квазара в этот раз, оказался не в центре, а на 35 миллионов световых лет правее. Найти его оказалось не просто — во вселенной с несколькими миллиардами лет трудно обнаружить квазар, которым обычно от 10 до 100 миллионов лет.

Эксперты полагают, что если речь идет о квазаре одностороннего реактивного типа, то они могут обнаружить и измерить его расширение, наблюдая за ним в течение нескольких лет.

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Австралийский астроном разместил в соцсетях снимок со светящимся шаром, который приближается к Земле из космоса. Наблюдатель уверен, что диаметр загадочного объекта составляет 260 тысяч километров.
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 Теги: квазар, Ученые

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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