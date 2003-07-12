Раздел: Невероятное
Во Франции найден редкий череп мастодонта
Далекие предки слонов жили на Земле примерно 11-13 миллионов лет назад.
В 2014 году фермер, который живет недалеко от Тулузы, обнаружил на своей территории хорошо сохранившийся череп древнего животного, но решил его скрыть, поскольку не хотел привлекать к себе внимания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Вместе с тем, не зная, что с ним делать, фермер все-таки связался с Тулузским музеем, специалисты которого определили, что череп принадлежит пиренейскому мастодонту, сообщает ScienceAlert.
Отмечается, что далекие предки слонов жили на Земле примерно 11-13 миллионов лет назад. Они обладали двумя клыками, которые выходили из нижней челюсти, в дополнение к бивням, которые располагались на верхней. Предполагается, что нижние клыки животные использовали для того, чтобы рыть ими почву.
Найденные останки стали первым полным черепом этого вида, ранее исследователям удавалось обнаружить только несколько зубов.
Читайте также: В Африке найден череп гигантского неопознанного существа
Ранее ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили в образцах янтаре, найденных на севере Мьянмы, удивительное существо, которое напоминает паука с длинным хвостом.
В 2014 году фермер, который живет недалеко от Тулузы, обнаружил на своей территории хорошо сохранившийся череп древнего животного, но решил его скрыть, поскольку не хотел привлекать к себе внимания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Вместе с тем, не зная, что с ним делать, фермер все-таки связался с Тулузским музеем, специалисты которого определили, что череп принадлежит пиренейскому мастодонту, сообщает ScienceAlert.
Отмечается, что далекие предки слонов жили на Земле примерно 11-13 миллионов лет назад. Они обладали двумя клыками, которые выходили из нижней челюсти, в дополнение к бивням, которые располагались на верхней. Предполагается, что нижние клыки животные использовали для того, чтобы рыть ими почву.
Найденные останки стали первым полным черепом этого вида, ранее исследователям удавалось обнаружить только несколько зубов.
Читайте также: В Африке найден череп гигантского неопознанного существа
Ранее ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили в образцах янтаре, найденных на севере Мьянмы, удивительное существо, которое напоминает паука с длинным хвостом.
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