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Раздел: Невероятное  
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Ученые назвали самые загрязненные города

Ученые назвали самые загрязненные городаЛюди сумели сильно испортить экологию планеты.

Еще не прошло двухсот лет развития промышленности в современном понимания этого слова, но люди сумели настолько испортить экологию планеты, что появилась нешуточная угроза самому существованию человечества.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

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Даже появилось вполне официальное понятие» самые грязные города мира».

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 Теги: загрязненные города, Ученые

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Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
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