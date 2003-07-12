Раздел: Невероятное
Ученые назвали самые загрязненные города
Люди сумели сильно испортить экологию планеты.
Еще не прошло двухсот лет развития промышленности в современном понимания этого слова, но люди сумели настолько испортить экологию планеты, что появилась нешуточная угроза самому существованию человечества.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Читайте также: Названы самые загрязненные украинские города
Даже появилось вполне официальное понятие» самые грязные города мира».
Еще не прошло двухсот лет развития промышленности в современном понимания этого слова, но люди сумели настолько испортить экологию планеты, что появилась нешуточная угроза самому существованию человечества.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Читайте также: Названы самые загрязненные украинские города
Даже появилось вполне официальное понятие» самые грязные города мира».
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