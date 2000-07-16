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Археологи раскрыли загадку древнего Египта

Археологи раскрыли загадку древнего ЕгиптаОбнаружение маски можно назвать сенсацией.

Археологам, на раскопках подземного комплекса в египетской Саккаре, удалось обнаружить мастерскую для проведения бальзамирования и позолоченную серебряную маску.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Интересная маска покрывала лицо мумии, лежавшей в плохо сохранившемся деревянном саркофаге. Как следует из надписей на нем, мумия принадлежит священнику, служившему богине Мут.

"Обнаружение этой маски можно назвать сенсацией. Немного масок из драгоценных металлов сохранилось до наших дней, ведь могилы богатых сановников были разграблены еще в древности", — отметил глава исследовательской группы из Тюбингенского университета (Германия) Рамадан Бадри Хуссейн.

Исследователи также, что немаловажно, нашли мастерскую, в которой проводилось бальзамирование и где сохранились сосуды, содержащие масла и другие субстанции, необходимые для бальзамирования. Внутри также были два больших бассейна, где, вероятно, высушивали тела умерших.

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Мастерская расположилась над шахтой, в которой сохранились мумии, саркофаги и погребальные сосуды.
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 Теги: Археологи, Египет, загадка

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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