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Раздел: Невероятное  
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Эта рекордная беременность длилась 46 лет

Эта рекордная беременность длилась 46 лет Необъяснимый случай произошел в Марокко.

Женщина по имени Зара Абуталиб забеременела в 1955 году. Когда героиня этой истории в очередной раз пошла к врачу, то случайно увидела умирающую на акушерском столе женщину, которая не пережила кесарево сечение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

У Зары сердце ушло в пятки, от испуга она перехотела рожать.

В марокканском народе имеется поверье, согласно которому ребенок в чреве матери может находиться неограниченное количество времени, будучи в глубоком сне. Женщина, к слову, свято верила в подобные рассказы.

Больше сорока лет Зара прожила с ребенком в животе. Однако в один момент начались серьезные проблемы — невыносимые боли, которые заставили женщину сходить в клинику. Врач обнаружил ребенка во время анализа ультразвуком. Как оказалось, у Абуталиб была внематочная беременность.

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Обычно при данном отклонении беременность либо прерывается, либо ребенок рождается раньше положенного срока. В нашем же случае новое тело организм воспринял за дополнительный орган, поэтому никаких симптомов долгое время не было.
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 Теги: беременность, рекорд

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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