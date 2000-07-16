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Раздел: Невероятное  
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В Европе может проснуться крупный спящий вулкан

В Европе может проснуться крупный спящий вулкан Опаснейший вулкан находится в Великобритании.

Причиной сейсмологической активности на территории Баварии, Саксонии и других чешских регионов является вулкан, который потихоньку активизируется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Специалисты Германского геофизического центра исследований уже предупредили граждан об опасности. Торстен Дам отметил, что с каждым днем землетрясения усиливаются, а их цикличность снижается. Только за один весенний сезон было зарегистрировано более тысячи землетрясений.

Большое количество толчков было не замечено гражданами в связи с их малой силой, напугала людей только дюжина землетрясений. Сейчас многие процессы ведут к одному — пробуждению вулкана.

Ученые установили на глубину четыреста метров специальный датчик, который поможет отслеживать подземные процессы.

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Деятельность в недрах земли, по словам специалистов, растет еще с 1997 года, а сейчас достигает своего пика. Возможно, в этом году ученые начнут бурение для установки новых устройств.
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 Теги: Европа, вулкан

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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