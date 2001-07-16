Раздел: Невероятное
Возле Солнца зафиксирована массовая активность неизвестных объектов
"Космическую битву" сняли при помощи телескопа в обсерватории.
Джеффри Марси, известный астроном, работавший до 2015 года на американское правительство, заявил, что возле Солнца инопланетяне развернули масштабную деятельность. Ученый пользуется большим авторитетом среди коллег, поэтому нет повода не верить его словам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На днях Джеффри получил интересную новость из обсерватории Грин-Бэнк. Коллеги мужчины зарегистрировали возле светила непонятную активность, которой раньше не было. На данный момент группа ученых пытается расшифровать поступившие сигналы.
Уже сейчас понятно, что все сигналы искусственного происхождения, отметил Джеффри. Астроном, к слову, после ухода из правительственных организаций может говорить гораздо больше фактов, чем раньше.
Власти контролируют абсолютно всю информацию. Специалист, именуемый Stephen, 12 июля решил проверить данные в НАСА. Ученые космического агентства подтвердили слухи. Чтобы выяснить истину, эксперты изучили запись, сделанную спутником SOHO LASCO C2.
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На видео четко прослеживалась небольшая войнушка: возле Солнца летали неизвестные объекты, стреляющие лучами. К сожалению, итог сражения неизвестен.
Джеффри Марси, известный астроном, работавший до 2015 года на американское правительство, заявил, что возле Солнца инопланетяне развернули масштабную деятельность. Ученый пользуется большим авторитетом среди коллег, поэтому нет повода не верить его словам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На днях Джеффри получил интересную новость из обсерватории Грин-Бэнк. Коллеги мужчины зарегистрировали возле светила непонятную активность, которой раньше не было. На данный момент группа ученых пытается расшифровать поступившие сигналы.
Уже сейчас понятно, что все сигналы искусственного происхождения, отметил Джеффри. Астроном, к слову, после ухода из правительственных организаций может говорить гораздо больше фактов, чем раньше.
Власти контролируют абсолютно всю информацию. Специалист, именуемый Stephen, 12 июля решил проверить данные в НАСА. Ученые космического агентства подтвердили слухи. Чтобы выяснить истину, эксперты изучили запись, сделанную спутником SOHO LASCO C2.
Читайте также: В Европе может проснуться крупный спящий вулкан
На видео четко прослеживалась небольшая войнушка: возле Солнца летали неизвестные объекты, стреляющие лучами. К сожалению, итог сражения неизвестен.
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