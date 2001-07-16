» » Возле Солнца зафиксирована массовая активность неизвестных объектов
Раздел: Невероятное  
0

Возле Солнца зафиксирована массовая активность неизвестных объектов

Возле Солнца зафиксирована массовая активность неизвестных объектов "Космическую битву" сняли при помощи телескопа в обсерватории.

Джеффри Марси, известный астроном, работавший до 2015 года на американское правительство, заявил, что возле Солнца инопланетяне развернули масштабную деятельность. Ученый пользуется большим авторитетом среди коллег, поэтому нет повода не верить его словам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На днях Джеффри получил интересную новость из обсерватории Грин-Бэнк. Коллеги мужчины зарегистрировали возле светила непонятную активность, которой раньше не было. На данный момент группа ученых пытается расшифровать поступившие сигналы.

Уже сейчас понятно, что все сигналы искусственного происхождения, отметил Джеффри. Астроном, к слову, после ухода из правительственных организаций может говорить гораздо больше фактов, чем раньше.

Власти контролируют абсолютно всю информацию. Специалист, именуемый Stephen, 12 июля решил проверить данные в НАСА. Ученые космического агентства подтвердили слухи. Чтобы выяснить истину, эксперты изучили запись, сделанную спутником SOHO LASCO C2.

Читайте также: В Европе может проснуться крупный спящий вулкан

На видео четко прослеживалась небольшая войнушка: возле Солнца летали неизвестные объекты, стреляющие лучами. К сожалению, итог сражения неизвестен.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Солнце, снимки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     104
     0

Похожие новости по теме

В Европе может проснуться крупный спящий вулкан В Европе может проснуться крупный спящий вулкан

Опаснейший вулкан находится в Великобритании.

Около Солнца сфотографировали огромный тройной НЛО Около Солнца сфотографировали огромный тройной НЛО

Объект состоит из трех колец.

Очевидцы зафиксировали неизвестный объект возле Солнца Очевидцы зафиксировали неизвестный объект возле Солнца

Происхождение объекта выяснить не удалось.

Уфологи заметили возле Солнца загадочный объект Уфологи заметили возле Солнца загадочный объект

Исследователи космоса полагают, что это НЛО.

Возле Солнца заметили странные объекты Возле Солнца заметили странные объекты

Обсерватория SOHO обнародовала фотографии, где можно заметить странности рядом с Солнцем.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх