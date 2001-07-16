Раздел: Невероятное
В Сети рассказали удивительную историю мальчика, говорящего с мертвыми
Необычный ребенок живет в Великобритании.
27-летняя Меган Бетти из английского города Бриджуотера в графстве Сомерсет утверждает, что ее 4-летний сын Чарли обладает с рождения экстрасенсорными способностями - практически ребенок-индиго, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Как только мальчик начал говорить, он, к превеликому изумлению родителей, принялся общаться с мертвыми и вспоминать свои прошлые жизни. Маленький медиум нередко пугает отца и мать, рассказывая им неприятные истории из прежних жизней или сообщая, что в доме семьи находятся души умерших людей.
Не так давно Меган и ее супруг Сэм получили новое доказательство того, что Чарли – далеко не обычный ребенок. Мальчик играл в парке с другом, и Меган решила запечатлеть этот момент на камеру. Когда женщина просмотрела впоследствии полученное фото, то с удивлением обнаружила на нем загадочный голубоватый луч света, падающий откуда-то сверху на ее сына. После этого чета Бетти еще больше уверовала, что необычные способности их отпрыска являются даром свыше.
Скептики, разумеется, единогласно утверждают, что речь идет об игре света, а сам дошкольник, дескать, обманывает близких. Родители мальчика в ответ на это не на шутку обижаются. По словам англичан, даже если предположить, что на фото нет ничего сверхъестественного, лгать Чарли однозначно не может.
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Дело в том, что ребенок неоднократно рассказывал отцу и матери о том, чего никогда не смог бы узнать самостоятельно, в том числе из книжек, газет и телевизора.
27-летняя Меган Бетти из английского города Бриджуотера в графстве Сомерсет утверждает, что ее 4-летний сын Чарли обладает с рождения экстрасенсорными способностями - практически ребенок-индиго, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Как только мальчик начал говорить, он, к превеликому изумлению родителей, принялся общаться с мертвыми и вспоминать свои прошлые жизни. Маленький медиум нередко пугает отца и мать, рассказывая им неприятные истории из прежних жизней или сообщая, что в доме семьи находятся души умерших людей.
Не так давно Меган и ее супруг Сэм получили новое доказательство того, что Чарли – далеко не обычный ребенок. Мальчик играл в парке с другом, и Меган решила запечатлеть этот момент на камеру. Когда женщина просмотрела впоследствии полученное фото, то с удивлением обнаружила на нем загадочный голубоватый луч света, падающий откуда-то сверху на ее сына. После этого чета Бетти еще больше уверовала, что необычные способности их отпрыска являются даром свыше.
Скептики, разумеется, единогласно утверждают, что речь идет об игре света, а сам дошкольник, дескать, обманывает близких. Родители мальчика в ответ на это не на шутку обижаются. По словам англичан, даже если предположить, что на фото нет ничего сверхъестественного, лгать Чарли однозначно не может.
Читайте также: Возле Солнца зафиксирована массовая активность неизвестных объектов
Дело в том, что ребенок неоднократно рассказывал отцу и матери о том, чего никогда не смог бы узнать самостоятельно, в том числе из книжек, газет и телевизора.
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