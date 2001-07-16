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Раздел: Невероятное  
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В небе над Грецией сфотографировали несколько НЛО

В небе над Грецией сфотографировали несколько НЛО Местный житель сделал фотографию объектов.

Жители греческого города Сиатиста наблюдали в небе нечто странное: синее свечение неизвестного объекта, когда тот входил в атмосферу нашей земли. Люди с удивление наблюдали за происходящим чудом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

По словам очевидцев, аномалия ни на что не была похожа, нет подобной картины даже в фантастических фильмах. Люди испытывали странные чувства, будто кто-то воздействовал на их психику. Примечательно, что все очевидцы заявили, что им неизвестная сила запрещала снимать происходящее на камеру. Только корреспондент по имени Γεώργιος Γραβας сумел перебороть запрет.

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Благодаря журналисту мы сейчас имеем качественное и четкое фото аномалии. Примечательно, что синее свечение наблюдали также жители других городов Греции, например, населенного пункта Kozani. По рассказам очевидцев, сперва произошло 4-5 больших взрывов, а затем несколько малых. Объяснить завораживающий феномен до сих пор никто не может.

В небе над Грецией сфотографировали несколько НЛО
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 Теги: НЛО, Греция

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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Гоцман  
Сегодня, 09:09

Силовое поле. Возможно от шаровой молнии.

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