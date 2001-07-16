В небе над Грецией сфотографировали несколько НЛО

Местный житель сделал фотографию объектов.



Жители греческого города Сиатиста наблюдали в небе нечто странное: синее свечение неизвестного объекта, когда тот входил в атмосферу нашей земли. Люди с удивление наблюдали за происходящим чудом, сообщает



По словам очевидцев, аномалия ни на что не была похожа, нет подобной картины даже в фантастических фильмах. Люди испытывали странные чувства, будто кто-то воздействовал на их психику. Примечательно, что все очевидцы заявили, что им неизвестная сила запрещала снимать происходящее на камеру. Только корреспондент по имени Γεώργιος Γραβας сумел перебороть запрет.



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Благодаря журналисту мы сейчас имеем качественное и четкое фото аномалии. Примечательно, что синее свечение наблюдали также жители других городов Греции, например, населенного пункта Kozani. По рассказам очевидцев, сперва произошло 4-5 больших взрывов, а затем несколько малых. Объяснить завораживающий феномен до сих пор никто не может.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жители греческого города Сиатиста наблюдали в небе нечто странное: синее свечение неизвестного объекта, когда тот входил в атмосферу нашей земли. Люди с удивление наблюдали за происходящим чудом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты По словам очевидцев, аномалия ни на что не была похожа, нет подобной картины даже в фантастических фильмах. Люди испытывали странные чувства, будто кто-то воздействовал на их психику. Примечательно, что все очевидцы заявили, что им неизвестная сила запрещала снимать происходящее на камеру. Только корреспондент по имени Γεώργιος Γραβας сумел перебороть запрет.Благодаря журналисту мы сейчас имеем качественное и четкое фото аномалии. Примечательно, что синее свечение наблюдали также жители других городов Греции, например, населенного пункта Kozani. По рассказам очевидцев, сперва произошло 4-5 больших взрывов, а затем несколько малых. Объяснить завораживающий феномен до сих пор никто не может.



