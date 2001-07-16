Раздел: Невероятное
Названы домашние вещи, от которых срочно нужно избавляться
Существует огромное количество примет относительно старых вещей.
Любые вещи, которые вы держите в своем доме (своей квартире) притягивают положительную или отрицательную энергию. Положительная энергия дарует нам богатство, счастье, удачу, крепкое здоровье и так далее, а вот отрицательная – бедность, болезни и несчастья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Но как определить, какие вещи «счастливые», а какие нет? Мы же с вами не экстрасенсы, не колдуны и не маги в большинстве своем. Но, оказывается, имеются определенные показатели, которые с энергетической точки зрения характеризуют тут или иную вещь в вашем доме. Есть наиболее ярко выраженные негативные предметы, от которых необходимо избавиться в первую очередь.
Выбросите старый веник
Веник на Руси всегда ассоциировался с чистотой в доме, причем не только физической, но и духовной. Причем это был инструмент, как считали наши предки, деятельности домового – незаметного помощника в любой избе, а потому старый веник говорил о лени и никчемности хозяина, тогда как новый – о его трудолюбии, а потому сулил процветание и удачу, за которую как раз и отвечает доможил…
У вас нет в доме веника? Выбросите старый, уже ни на что не годный пылесос и купите новый. Кстати, не бойтесь выбрасывать старую технику (как и все прочее): как только вы освободите для нее место в доме, его тут же займет новое оборудование (и откуда только деньги найдутся?), поскольку, как гласит народная мудрость, в переполненный кувшин налить свежей воды просто нельзя.
Освободитесь от ненужных вам фотоснимков и видеоматериалов
Мы как-то писали на нашем сайте об интересном феномене: люди в большинстве случаев не любят рассматривать старые фото и смотреть старые видеозаписи. Почему? Все очень просто: это привязывает человека к прошлому и не дает ему развиваться. Интуитивно чувствуя это, каждый из нас старается избегать подобного занятия.
Однако при этом мы так любим снимать и заваливать себя фотографиями, а теперь еще и видеоматериалами. Конечно, есть люди, которые постоянно работают с ними, выкладывая все эти «прелести» в Интернет, получая от такого занятия какие-то дивиденды, в том числе и с точки зрения обновления энергии. В остальном же – все эти старые фотографии и видео, особенно нелюбимые вами, просто негатив в доме.
И освободиться от него – благая задача. Оставьте минимум фото- и видеоматериала, только самое светлое и любимое вами. Кстати, это в полной мере относится и к нелюбимым картинам (репродукциям), которые раздражают или вызывают у вас тоску, страх, неприятные волнения…
Разбитые стекла – источник несчастий
Проинспектируйте свой дом насчет разбитых стекол. Как правило, они обязательно есть у каждого: трещинка на зеркале или оконной раме, скол на планшете или мониторе, не говоря уже о посуде с различными дефектами. А все это – бреши, через которые проникает отрицательная энергия, превращая вашу жизнь в постоянную борьбу и страдание.
Выявите все это и выбросите такие предметы как можно быстрее и дальше от вашего дома. Как только вы освободитель от этих «пораненных» вещей, к вам тут же придут новые – здоровые и чистые с энергетической точки зрения. Теперь главное – полюбить их и постараться не бить и не деформировать.
Сломанные и ненужные вещи требуют того же самого – замены или освобождения пространства
Впрочем, замены требуют не только разбитые, но все прочие сломанные, уже негодные вещи. Их нужно поблагодарить за службу и… отправить на покой. К сожалению, люди настолько привязываются к старым вещам, что начинают чуть ли не молиться на них. В России распространена даже такая практика – убирать старье в кладовки, на чердаки, в подвалы, на балконы и лоджии – на всякий случай, вдруг когда-нибудь пригодится.
Поэтому все, что вы не в силах отремонтировать, требуют одного – отправки в мусорный контейнер. И чем быстрее – тем лучше для вас.
Это в полной мере относится и к вещам, которыми вы не пользуетесь – в них накапливается застойная отрицательная энергия. В этом случае нужно дать этой вещи или вторую жизнь, например, перешить, или просто подарить ее тому, кому она нужна…
А как быть с нелюбимыми подарками?
Если вам не нравятся подарки, которые вы получили в День рождения, к юбилею и так далее, не держитесь за них, какими бы дорогими они ни были. Подарки ни в коем случае нельзя передаривать, их нужно просто выбрасывать. Поймите, если вам не нравится подаренная вещь, значит, она уже несет отрицательную энергию. Зачем же ее отдавать друзьям и хорошим знакомым?
Читайте также: В Сети рассказали удивительную историю мальчика, говорящего с мертвыми
Мы рассказали вам лишь о некоторых вещах-вампирах в вашем доме, их может быть куда больше. Как с ними бороться? Очень просто – иметь желание постоянно очищать свой дом от этого негатива, чувствуя, как такое очищение делает пространство вокруг вас более прозрачным и чистым, в котором расцветает ваша душа, легко устремляясь к процветанию и счастью…
Любые вещи, которые вы держите в своем доме (своей квартире) притягивают положительную или отрицательную энергию. Положительная энергия дарует нам богатство, счастье, удачу, крепкое здоровье и так далее, а вот отрицательная – бедность, болезни и несчастья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Но как определить, какие вещи «счастливые», а какие нет? Мы же с вами не экстрасенсы, не колдуны и не маги в большинстве своем. Но, оказывается, имеются определенные показатели, которые с энергетической точки зрения характеризуют тут или иную вещь в вашем доме. Есть наиболее ярко выраженные негативные предметы, от которых необходимо избавиться в первую очередь.
Выбросите старый веник
Веник на Руси всегда ассоциировался с чистотой в доме, причем не только физической, но и духовной. Причем это был инструмент, как считали наши предки, деятельности домового – незаметного помощника в любой избе, а потому старый веник говорил о лени и никчемности хозяина, тогда как новый – о его трудолюбии, а потому сулил процветание и удачу, за которую как раз и отвечает доможил…
У вас нет в доме веника? Выбросите старый, уже ни на что не годный пылесос и купите новый. Кстати, не бойтесь выбрасывать старую технику (как и все прочее): как только вы освободите для нее место в доме, его тут же займет новое оборудование (и откуда только деньги найдутся?), поскольку, как гласит народная мудрость, в переполненный кувшин налить свежей воды просто нельзя.
Освободитесь от ненужных вам фотоснимков и видеоматериалов
Мы как-то писали на нашем сайте об интересном феномене: люди в большинстве случаев не любят рассматривать старые фото и смотреть старые видеозаписи. Почему? Все очень просто: это привязывает человека к прошлому и не дает ему развиваться. Интуитивно чувствуя это, каждый из нас старается избегать подобного занятия.
Однако при этом мы так любим снимать и заваливать себя фотографиями, а теперь еще и видеоматериалами. Конечно, есть люди, которые постоянно работают с ними, выкладывая все эти «прелести» в Интернет, получая от такого занятия какие-то дивиденды, в том числе и с точки зрения обновления энергии. В остальном же – все эти старые фотографии и видео, особенно нелюбимые вами, просто негатив в доме.
И освободиться от него – благая задача. Оставьте минимум фото- и видеоматериала, только самое светлое и любимое вами. Кстати, это в полной мере относится и к нелюбимым картинам (репродукциям), которые раздражают или вызывают у вас тоску, страх, неприятные волнения…
Разбитые стекла – источник несчастий
Проинспектируйте свой дом насчет разбитых стекол. Как правило, они обязательно есть у каждого: трещинка на зеркале или оконной раме, скол на планшете или мониторе, не говоря уже о посуде с различными дефектами. А все это – бреши, через которые проникает отрицательная энергия, превращая вашу жизнь в постоянную борьбу и страдание.
Выявите все это и выбросите такие предметы как можно быстрее и дальше от вашего дома. Как только вы освободитель от этих «пораненных» вещей, к вам тут же придут новые – здоровые и чистые с энергетической точки зрения. Теперь главное – полюбить их и постараться не бить и не деформировать.
Сломанные и ненужные вещи требуют того же самого – замены или освобождения пространства
Впрочем, замены требуют не только разбитые, но все прочие сломанные, уже негодные вещи. Их нужно поблагодарить за службу и… отправить на покой. К сожалению, люди настолько привязываются к старым вещам, что начинают чуть ли не молиться на них. В России распространена даже такая практика – убирать старье в кладовки, на чердаки, в подвалы, на балконы и лоджии – на всякий случай, вдруг когда-нибудь пригодится.
Поэтому все, что вы не в силах отремонтировать, требуют одного – отправки в мусорный контейнер. И чем быстрее – тем лучше для вас.
Это в полной мере относится и к вещам, которыми вы не пользуетесь – в них накапливается застойная отрицательная энергия. В этом случае нужно дать этой вещи или вторую жизнь, например, перешить, или просто подарить ее тому, кому она нужна…
А как быть с нелюбимыми подарками?
Если вам не нравятся подарки, которые вы получили в День рождения, к юбилею и так далее, не держитесь за них, какими бы дорогими они ни были. Подарки ни в коем случае нельзя передаривать, их нужно просто выбрасывать. Поймите, если вам не нравится подаренная вещь, значит, она уже несет отрицательную энергию. Зачем же ее отдавать друзьям и хорошим знакомым?
Читайте также: В Сети рассказали удивительную историю мальчика, говорящего с мертвыми
Мы рассказали вам лишь о некоторых вещах-вампирах в вашем доме, их может быть куда больше. Как с ними бороться? Очень просто – иметь желание постоянно очищать свой дом от этого негатива, чувствуя, как такое очищение делает пространство вокруг вас более прозрачным и чистым, в котором расцветает ваша душа, легко устремляясь к процветанию и счастью…
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