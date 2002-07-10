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Ученые впервые «сфотографировали» центр Млечного пути

Ученые впервые «сфотографировали» центр Млечного путиИзображение центра нашей галактики удалось запечатлеть с помощью сверхмощного радиотелескопа MeerKAT.

Астрономы в ЮАР с помощью радиотелескопа MeerKAT смогли впервые "сфотографировать" область сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути (нашей галактики). Соответствующее фото опубликовано на сайте обсерватории, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Объект Стрелец А находится в 25 тысячах световых лет от нас в направлении созвездия Стрельца. Его масса составляет 4,3 млн масс Солнца.

Эта область всегда окружена газопылевыми "облаками", и потому в обычный телескоп что-либо рассмотреть там невозможно.

Панорама на фото охватывает пространство 1000х500 световых лет.

На фото также видны останки сверхновых и пока еще загадочные для ученых вытянутые магнитные филаменты вокруг черной дыры. Теперь можно будет рассуждать о магнитных полях в центре Галактики.

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Телескоп МeerKAT к 2024 году войдет в состав крупнейшего радиоинтерферометра Square Kilometre Array. Общая собирающая площадь антенн превысит 1 кв. км. Такие размеры позволят достичь в 50 раз большей чувствительности, чем у любого другого существующего радиотелескопа.

Ученые впервые «сфотографировали» центр Млечного пути
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Сегодня, 18:08 » Автор: Богдан Процив
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