Раздел: Невероятное
Ученые впервые «сфотографировали» центр Млечного пути
Изображение центра нашей галактики удалось запечатлеть с помощью сверхмощного радиотелескопа MeerKAT.
Астрономы в ЮАР с помощью радиотелескопа MeerKAT смогли впервые "сфотографировать" область сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути (нашей галактики). Соответствующее фото опубликовано на сайте обсерватории, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Объект Стрелец А находится в 25 тысячах световых лет от нас в направлении созвездия Стрельца. Его масса составляет 4,3 млн масс Солнца.
Эта область всегда окружена газопылевыми "облаками", и потому в обычный телескоп что-либо рассмотреть там невозможно.
Панорама на фото охватывает пространство 1000х500 световых лет.
На фото также видны останки сверхновых и пока еще загадочные для ученых вытянутые магнитные филаменты вокруг черной дыры. Теперь можно будет рассуждать о магнитных полях в центре Галактики.
Читайте также: В Шотландии построят гигантский космодром
Телескоп МeerKAT к 2024 году войдет в состав крупнейшего радиоинтерферометра Square Kilometre Array. Общая собирающая площадь антенн превысит 1 кв. км. Такие размеры позволят достичь в 50 раз большей чувствительности, чем у любого другого существующего радиотелескопа.
Астрономы в ЮАР с помощью радиотелескопа MeerKAT смогли впервые "сфотографировать" область сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути (нашей галактики). Соответствующее фото опубликовано на сайте обсерватории, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Объект Стрелец А находится в 25 тысячах световых лет от нас в направлении созвездия Стрельца. Его масса составляет 4,3 млн масс Солнца.
Эта область всегда окружена газопылевыми "облаками", и потому в обычный телескоп что-либо рассмотреть там невозможно.
Панорама на фото охватывает пространство 1000х500 световых лет.
На фото также видны останки сверхновых и пока еще загадочные для ученых вытянутые магнитные филаменты вокруг черной дыры. Теперь можно будет рассуждать о магнитных полях в центре Галактики.
Читайте также: В Шотландии построят гигантский космодром
Телескоп МeerKAT к 2024 году войдет в состав крупнейшего радиоинтерферометра Square Kilometre Array. Общая собирающая площадь антенн превысит 1 кв. км. Такие размеры позволят достичь в 50 раз большей чувствительности, чем у любого другого существующего радиотелескопа.
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