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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали, чем пахнет планета Уран

Ученые рассказали, чем пахнет планета УранПо количеству сероводорода в атмосфере Уран опережает Юпитер и Сатурн.

Седьмая планета Солнечной системы Уран обладает одним из самых неприятных запахов, известных человеку, сообщает Обсерватория Джемини. Ученые обнаружили в облаках Урана сероводород. Запах этого газа воспринимается людьми, как удушливый с вонью тухлых яиц и мочи. И неспроста, поскольку высокая концентрация этого газа смертельно опасна для человека – летальный исход наступает в течение 30 минут.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Если человек попадет на Уран, то без скафандра он ощутит смертельно опасный запах сероводорода на всей планете. Правда смерть наступит скорее не от удушья, а от сильного холода в -220 градусов по Цельсию. Отметим, что Уран – самая холодная планета Солнечной системы.

Из-за низкой температуры газ конденсируется в виде облаков.

"Открытие нового газа на Уране свидетельствует о том, что на ранней стадии формирования Солнечной системы произошла "встряска", которая послужила причиной миграции планет", – сообщил ученый из лаборатории NASA Гленн Ортон.

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Исследование состава планет позволяет определить, где в Солнечной системе они впервые были сформированы и как двигались после своего возникновения. Известно, что Уран был образован 4,6 миллиарда лет назад из плотного диска газа и пыли.
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 Теги: Уран, планета, Ученые

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Вчера, 22:58 » Автор: Едгар Букмирза
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