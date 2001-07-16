Ученые рассказали, чем пахнет планета Уран

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Ученые рассказали, почему Уран вращается "на боку" Уран – уникальная планета, поскольку он вращается «на боку», а его луны – в той же плоскости.