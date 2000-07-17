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Раздел: Невероятное  
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Так выглядят ужасающие последствия контакта с опасным сорняком

Так выглядят ужасающие последствия контакта с опасным сорняком Парень из США получил ожоги, обрезая деревья.

Семнадцатилетний Алекс Чайлдресс из Виргинии месяц назад окончил школу. Чтобы помочь родителям собрать деньги на колледж, парень принялся обрезать деревья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Работа закончилась для молодого человека очень быстро: в первый же день Алекс получил ожоги второй и третьей степени от некоторого вида растения.

Как рассказывает сам герой истории, он обрезал высокий сорняк. Листья в один момент посыпались на его лицо, первое время никаких симптомов не было. Однако через некоторый промежуток времени подросток начал ощущать невыносимое жжение.

Поскольку парень был в шляпе, рубашке с коротким рукавом и штанах, пострадали только руки и лицо. Молодой человек решил, что у него раздражение. С неприятными симптомами Алекс отправился домой.

Уже дома кожа молодого человека начала обрываться. Мать подростка сразу поняла, что у него ожоги третьей степени. Юношу сразу же отвезли в больницу.

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Специалисты быстро распознали последствия от прикосновения к гигантскому борщевику. Поврежденные участки кожи, по заявлению врачей, заживут примерно за два месяца.

Так выглядят ужасающие последствия контакта с опасным сорняком
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 Теги: борщевик, ожоги

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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