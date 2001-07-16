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В США растет количество жертв редкой болезни

В США растет количество жертв редкой болезни Все больше людей болеет легионеллезом.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка информирует, что количество инфицированных болезнью легионеллез возросло вдвое. Так, к примеру, только за 13 июля к врачам обратилось больше восьми тысяч человек. Из всех больных только семь находятся в стационаре, остальные лечатся дома (больницы просто не могут принять столько пациентов), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Согласно статистике, заболеванию легионеров больше всего подвержены люди преклонного возраста (граждане, которые старше пятидесяти лет). Инкубационный период легионеллеза длится до десяти дней. Затем появляются первые симптомы: быстрая утомляемость, головные боли и общая слабость. За пару часов температура тела может подскочить до 40°С, мышцы и суставы начинают болеть, также возможет сильный кашель.

30% всех инфицированных зарабатывают острую дыхательную недостаточность, которая нередко приводит к летальному исходу. Некоторые больные страдают от судорог, спутанного сознания и дезориентации.

Заражение происходит воздушно-капельным путем. Вирусу необходима теплая вода или влажный воздух. Очаг эпидемии уже определен, он находится в Манхэттене в районе 1872 Amsterdam Avenue. В ближайшее время будет проведено обеззараживание территории.

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Власти Америки призывают людей немедленно обращаться к врачам при любых недомоганиях, так как потом может быть уже поздно.
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 Теги: США, легионеллез, жертвы

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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