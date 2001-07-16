Раздел: Невероятное
В США растет количество жертв редкой болезни
Все больше людей болеет легионеллезом.
Департамент здравоохранения Нью-Йорка информирует, что количество инфицированных болезнью легионеллез возросло вдвое. Так, к примеру, только за 13 июля к врачам обратилось больше восьми тысяч человек. Из всех больных только семь находятся в стационаре, остальные лечатся дома (больницы просто не могут принять столько пациентов), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Согласно статистике, заболеванию легионеров больше всего подвержены люди преклонного возраста (граждане, которые старше пятидесяти лет). Инкубационный период легионеллеза длится до десяти дней. Затем появляются первые симптомы: быстрая утомляемость, головные боли и общая слабость. За пару часов температура тела может подскочить до 40°С, мышцы и суставы начинают болеть, также возможет сильный кашель.
30% всех инфицированных зарабатывают острую дыхательную недостаточность, которая нередко приводит к летальному исходу. Некоторые больные страдают от судорог, спутанного сознания и дезориентации.
Заражение происходит воздушно-капельным путем. Вирусу необходима теплая вода или влажный воздух. Очаг эпидемии уже определен, он находится в Манхэттене в районе 1872 Amsterdam Avenue. В ближайшее время будет проведено обеззараживание территории.
Читайте также: Так выглядят ужасающие последствия контакта с опасным сорняком
Власти Америки призывают людей немедленно обращаться к врачам при любых недомоганиях, так как потом может быть уже поздно.
Департамент здравоохранения Нью-Йорка информирует, что количество инфицированных болезнью легионеллез возросло вдвое. Так, к примеру, только за 13 июля к врачам обратилось больше восьми тысяч человек. Из всех больных только семь находятся в стационаре, остальные лечатся дома (больницы просто не могут принять столько пациентов), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Согласно статистике, заболеванию легионеров больше всего подвержены люди преклонного возраста (граждане, которые старше пятидесяти лет). Инкубационный период легионеллеза длится до десяти дней. Затем появляются первые симптомы: быстрая утомляемость, головные боли и общая слабость. За пару часов температура тела может подскочить до 40°С, мышцы и суставы начинают болеть, также возможет сильный кашель.
30% всех инфицированных зарабатывают острую дыхательную недостаточность, которая нередко приводит к летальному исходу. Некоторые больные страдают от судорог, спутанного сознания и дезориентации.
Заражение происходит воздушно-капельным путем. Вирусу необходима теплая вода или влажный воздух. Очаг эпидемии уже определен, он находится в Манхэттене в районе 1872 Amsterdam Avenue. В ближайшее время будет проведено обеззараживание территории.
Читайте также: Так выглядят ужасающие последствия контакта с опасным сорняком
Власти Америки призывают людей немедленно обращаться к врачам при любых недомоганиях, так как потом может быть уже поздно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
315
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
Оставьте свой комментарий