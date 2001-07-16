Раздел: Невероятное
Ученый поделился результатами исследования о древних великанах
Исследователь уверен, что раньше существовали люди огромных размеров.
Независимый ученый Steve Quayle много лет занимается довольно щекотливой темой для исследователя: ищет следы и доказательства существования великанов на нашей планете. И вот на днях он выложил давно обещанный видеоролик, который служит более чем убедительным доказательством того, какого роста люди некогда бродили по нашей планете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Видео, заметим, даже не требует никаких пояснений, ясно и так, что перед нами след ископаемого гуманоида, причем он настолько огромен, что представить обладателя его совершенно нетрудно в виде фантастического великана. При этом ученый поясняет, что это реальный след нашего огромного предка. Случай нахождения такого следа очень редкий и потому хранимый Steve Quayle в большом секрете от академической науки, которая не охотно делится сведениями о живших в древности великанах. Как и их окружение, которое должно было быть таким же великим, например, деревья в несколько километров высотой, животные не меньше огромных динозавров и так далее.
Почему же в Сети интернет, тут же задается вопросом Стив Оуял, так много материлов (явно фейковых) о гигантских следах и даже костях древних людей? Неужели все это делается только ради забавы некоторых шутников? Я думаю, что дело совсем в другом: кому-то очень хочется дискредитировать такими несерьезными материалами саму идею существования великанов.
Дело в том, что все эти многочисленные фото и виде во Всемирной паутины оказываются на поверку обработанными в фото- или видеоредакторах. Получается, что целенаправленной мистификацией, грубой и явно поддельной, в Сети хотят убедить широкую общественность, что никаких таких великанов не было, а все это фантазии, взятые из сказок и легенд. Но ведь даже сказки и легенды пишутся не на пустом месте…
И вот 10 июля сего года Steve Quayle порадовал сторонников теории великанов видеоматериалом (смотрите внизу), который убедительно доказывает, что люди-гиганты реально некогда бродили по нашей планете, и это далеко не выдумки. Эта фантастическая идея подтверждается не только вот такими археологическими находками, к сожалению, тщательно скрываемыми или даже уничтожаемыми академической наукой (считается, что в Америке в XIX -XX веках были найдены и уничтожены тысячи останков скелетов великанов), но и другими фактами.
Другие доказательства, что на Земле в древности все было большим
На Земле в прошлом было совсем не такое атмосферное давление, как сейчас. Именно изменение давления и привело к тому, что более крупные животные и растения вымерли, а им на смену пришли современные (искусственно меняя давление, например, выращиваются карликовые деревья бонсай, что может служить косвенным доказательством вышеприведенного утверждения).
В янтаре, который хранит не только саму окаменевшую смолу древних деревьев, но также пузырьки воздуха, давление в которых совсем иное, чем нынешнее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в глубокой древности и деревья были гигантами, демонстрируя километровые высоты, и животные на планете, в том числе и человекоподобные, достигали роста настоящих сказочных великанов.
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К сожалению, это никак не укладывается в общепринятую теорию Дарвина о происхождении человека и эволюции на Земле в целом, а потому останки и следы гигантов уничтожались и будут уничтожаться впредь, говорит Стив Оуял. Другое дело - динозавры, хотя они, скорее всего, жили вместе с древними людьми и были для последних такими же «большими и опасными», как для нас - ящерицы…
Независимый ученый Steve Quayle много лет занимается довольно щекотливой темой для исследователя: ищет следы и доказательства существования великанов на нашей планете. И вот на днях он выложил давно обещанный видеоролик, который служит более чем убедительным доказательством того, какого роста люди некогда бродили по нашей планете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Видео, заметим, даже не требует никаких пояснений, ясно и так, что перед нами след ископаемого гуманоида, причем он настолько огромен, что представить обладателя его совершенно нетрудно в виде фантастического великана. При этом ученый поясняет, что это реальный след нашего огромного предка. Случай нахождения такого следа очень редкий и потому хранимый Steve Quayle в большом секрете от академической науки, которая не охотно делится сведениями о живших в древности великанах. Как и их окружение, которое должно было быть таким же великим, например, деревья в несколько километров высотой, животные не меньше огромных динозавров и так далее.
Почему же в Сети интернет, тут же задается вопросом Стив Оуял, так много материлов (явно фейковых) о гигантских следах и даже костях древних людей? Неужели все это делается только ради забавы некоторых шутников? Я думаю, что дело совсем в другом: кому-то очень хочется дискредитировать такими несерьезными материалами саму идею существования великанов.
Дело в том, что все эти многочисленные фото и виде во Всемирной паутины оказываются на поверку обработанными в фото- или видеоредакторах. Получается, что целенаправленной мистификацией, грубой и явно поддельной, в Сети хотят убедить широкую общественность, что никаких таких великанов не было, а все это фантазии, взятые из сказок и легенд. Но ведь даже сказки и легенды пишутся не на пустом месте…
И вот 10 июля сего года Steve Quayle порадовал сторонников теории великанов видеоматериалом (смотрите внизу), который убедительно доказывает, что люди-гиганты реально некогда бродили по нашей планете, и это далеко не выдумки. Эта фантастическая идея подтверждается не только вот такими археологическими находками, к сожалению, тщательно скрываемыми или даже уничтожаемыми академической наукой (считается, что в Америке в XIX -XX веках были найдены и уничтожены тысячи останков скелетов великанов), но и другими фактами.
Другие доказательства, что на Земле в древности все было большим
На Земле в прошлом было совсем не такое атмосферное давление, как сейчас. Именно изменение давления и привело к тому, что более крупные животные и растения вымерли, а им на смену пришли современные (искусственно меняя давление, например, выращиваются карликовые деревья бонсай, что может служить косвенным доказательством вышеприведенного утверждения).
В янтаре, который хранит не только саму окаменевшую смолу древних деревьев, но также пузырьки воздуха, давление в которых совсем иное, чем нынешнее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в глубокой древности и деревья были гигантами, демонстрируя километровые высоты, и животные на планете, в том числе и человекоподобные, достигали роста настоящих сказочных великанов.
Читайте также: Так выглядят ужасающие последствия контакта с опасным сорняком
К сожалению, это никак не укладывается в общепринятую теорию Дарвина о происхождении человека и эволюции на Земле в целом, а потому останки и следы гигантов уничтожались и будут уничтожаться впредь, говорит Стив Оуял. Другое дело - динозавры, хотя они, скорее всего, жили вместе с древними людьми и были для последних такими же «большими и опасными», как для нас - ящерицы…
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