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Эксперты проверили подлинность Туринской плащаницы
В ходе следственного эксперимента проверялось направление потеков крови.
Два исследователя заверяют, что кровь на Туринской плащанице не могло оставить завернутое в нее лежащее тело (Иисуса Христа), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Туринская плащаница это знаменитая христианская реликвия - большой кусок льняной ткани, на которой остался отпечаток тела Иисуса Христа, которое было в эту ткань завернуто, после того как его сняли с креста.
На отпечатке хорошо видны контуры мужского человеческого тела, а также пятна крови, которые располагаются в тех местах, в которые Христу были нанесены раны от тернового венца, копья и гвоздей.
По словам исследователей, анализ расположения пятен крови на Туринской Плащаницы показал, что нет абсолютно никакого способа, чтобы эти кровяные пятна могли остаться от лежащего горизонтально тела. Пятна выглядят так, словно тело находилось в стоячем (вертикальном) положении. То есть снова всплывает вопрос подлинности реликвии.
Исследованием пятен крови на плащанице занимались судебный антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета Джона Мура в Великобритании и специалист по органической химии Луиджи Гарлачелли из итальянского Комитета по расследованию псевдонаучных утверждений.
В свое время радиоуглеродный анализ показал, что Туринская плащаница датируется 1260-1390 годами нашей эры, то есть реликвия явно не пришла со времен смерти Христа. Однако расположение отпечатка тела на ней было настолько исторически и анатомически точным, что можно легко засомневаться в точности датировки. На отпечатках рассмотрели даже следы от ударов хлыстом.
Но два исследователя не только рассматривали пятна на плащанице, но и провели следственный эксперимент. Они оборачивали манекен в льняную ткань, ударяли в него предметами с красной жидкостью и смотрели как вытекает "кровь" при разных положениях тела.
Было выяснено, что судя по пятнам на плащанице, кровь на тыльной стороне ладоней и на предплечьях текла под разными углами, однако если бы тело лежало горизонтально, угол стекания был бы одинаковым.
Кроме того рана от копья, ударившего в область ребер, должна была образовать округлую лужу при лежащем положении тела. Но на плащанице видны неровные потеки, что опять свидетельствует о вертикальном положении.
В итоге исследователи сделали вывод, что скорее всего плащаница является очень качественной "иллюстрацией", созданной в Средние века.
Читайте также: Ученый поделился результатами исследования о древних великанах
Впрочем, множество ученых так до сих пор и не определили как именно на ткани плащаницы образовалось подробное изображение человеческого тела. К тому же еще и негативное.
Два исследователя заверяют, что кровь на Туринской плащанице не могло оставить завернутое в нее лежащее тело (Иисуса Христа), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Туринская плащаница это знаменитая христианская реликвия - большой кусок льняной ткани, на которой остался отпечаток тела Иисуса Христа, которое было в эту ткань завернуто, после того как его сняли с креста.
На отпечатке хорошо видны контуры мужского человеческого тела, а также пятна крови, которые располагаются в тех местах, в которые Христу были нанесены раны от тернового венца, копья и гвоздей.
По словам исследователей, анализ расположения пятен крови на Туринской Плащаницы показал, что нет абсолютно никакого способа, чтобы эти кровяные пятна могли остаться от лежащего горизонтально тела. Пятна выглядят так, словно тело находилось в стоячем (вертикальном) положении. То есть снова всплывает вопрос подлинности реликвии.
Исследованием пятен крови на плащанице занимались судебный антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета Джона Мура в Великобритании и специалист по органической химии Луиджи Гарлачелли из итальянского Комитета по расследованию псевдонаучных утверждений.
В свое время радиоуглеродный анализ показал, что Туринская плащаница датируется 1260-1390 годами нашей эры, то есть реликвия явно не пришла со времен смерти Христа. Однако расположение отпечатка тела на ней было настолько исторически и анатомически точным, что можно легко засомневаться в точности датировки. На отпечатках рассмотрели даже следы от ударов хлыстом.
Но два исследователя не только рассматривали пятна на плащанице, но и провели следственный эксперимент. Они оборачивали манекен в льняную ткань, ударяли в него предметами с красной жидкостью и смотрели как вытекает "кровь" при разных положениях тела.
Было выяснено, что судя по пятнам на плащанице, кровь на тыльной стороне ладоней и на предплечьях текла под разными углами, однако если бы тело лежало горизонтально, угол стекания был бы одинаковым.
Кроме того рана от копья, ударившего в область ребер, должна была образовать округлую лужу при лежащем положении тела. Но на плащанице видны неровные потеки, что опять свидетельствует о вертикальном положении.
В итоге исследователи сделали вывод, что скорее всего плащаница является очень качественной "иллюстрацией", созданной в Средние века.
Читайте также: Ученый поделился результатами исследования о древних великанах
Впрочем, множество ученых так до сих пор и не определили как именно на ткани плащаницы образовалось подробное изображение человеческого тела. К тому же еще и негативное.
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