Раздел: Невероятное
В Ирландии нашли странное древнее святилище
Сооружение оказалось скрыто под землей.
Под фермерским полем в долине Бойне в Ирландии "проступила" древняя архитектурная конструкция.
Возраст находки составляет около пяти тысяч лет, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Очертания огромной конструкции из двух колец, которая долго оставалась скрытой под землей, "проступили" на фермерском поле. Диаметр каждого из колец составляет примерно 200 метров, а по типу архитектура отдаленно напоминает Стоунхендж.
Чтобы выявить эту давно забытую структуру, потребовались неожиданный маршрут беспилотника и сильная засуха, которая медленно обжигала Великобританию в течение нескольких недель.
Автор открытия и разработчик сайта Mythical Ireland Энтони Мерфи решил отправить беспилотник к югу от доисторического комплекса мегалитов Бру-на-Бойн, который включен в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Но он не планировал наткнуться при полете на другой исторический памятник. То, что он увидел, сначала напомнило круги на полях.
"Я рассказывал всем СМИ, что я бегал и кричал: "Что это, черт возьми, такое?", но это было на самом деле куда более сильное ругательство. Когда мы увидели это, мы поняли, что никто раньше этого никогда не видел и не описывал", - рассказывает Энтони Мерфи.
"Мы приблизились ближе, чтобы подробно рассмотреть его, мы смогли точно убедиться, что зеленый цвет - это была окраска зерновых. Но сама структура, она, конечно, ниже, в пределах почвы, а не сам урожай. В прошлый раз такие засушливые условия, как сейчас, возможно, позволили увидеть святилище лишь в 1976 году", - объясняет Мерфи.
Археологи предполагают, что загадочное сооружение относится к позднему неолиту и датируется примерно 3150 — 2500 гг. до н.э., точнее определить время постройки памятника пока невозможно.
Читайте также: В недрах Земли обнаружили гигантский слой алмазов
Поскольку местность находится в частной собственности, неясно, будут ли проведены дальнейшие раскопки, чтобы археологи могли подробно исследовать вновь открытую структуру. Тем не менее, такие структуры настолько редки и ценны для археологов и историков, что даже обнаружение такого места является значительным научным событием.
Под фермерским полем в долине Бойне в Ирландии "проступила" древняя архитектурная конструкция.
Возраст находки составляет около пяти тысяч лет, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Очертания огромной конструкции из двух колец, которая долго оставалась скрытой под землей, "проступили" на фермерском поле. Диаметр каждого из колец составляет примерно 200 метров, а по типу архитектура отдаленно напоминает Стоунхендж.
Чтобы выявить эту давно забытую структуру, потребовались неожиданный маршрут беспилотника и сильная засуха, которая медленно обжигала Великобританию в течение нескольких недель.
Автор открытия и разработчик сайта Mythical Ireland Энтони Мерфи решил отправить беспилотник к югу от доисторического комплекса мегалитов Бру-на-Бойн, который включен в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Но он не планировал наткнуться при полете на другой исторический памятник. То, что он увидел, сначала напомнило круги на полях.
"Я рассказывал всем СМИ, что я бегал и кричал: "Что это, черт возьми, такое?", но это было на самом деле куда более сильное ругательство. Когда мы увидели это, мы поняли, что никто раньше этого никогда не видел и не описывал", - рассказывает Энтони Мерфи.
"Мы приблизились ближе, чтобы подробно рассмотреть его, мы смогли точно убедиться, что зеленый цвет - это была окраска зерновых. Но сама структура, она, конечно, ниже, в пределах почвы, а не сам урожай. В прошлый раз такие засушливые условия, как сейчас, возможно, позволили увидеть святилище лишь в 1976 году", - объясняет Мерфи.
Археологи предполагают, что загадочное сооружение относится к позднему неолиту и датируется примерно 3150 — 2500 гг. до н.э., точнее определить время постройки памятника пока невозможно.
Читайте также: В недрах Земли обнаружили гигантский слой алмазов
Поскольку местность находится в частной собственности, неясно, будут ли проведены дальнейшие раскопки, чтобы археологи могли подробно исследовать вновь открытую структуру. Тем не менее, такие структуры настолько редки и ценны для археологов и историков, что даже обнаружение такого места является значительным научным событием.
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