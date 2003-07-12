Раздел: Невероятное
Стал известен самый древний рецепт хлеба
Возраст древнейшего рецепта хлеба составил 14 тысяч лет.
В ходе раскопок в Черной пустыни археологи нашли древние очаги для выпечки хлеба. В нем сохранились обугленные крошки, которые и взялись изучать. В лабораториях удалось определить состав и возраст пищи.
Таким образом, ученые узнали самый древний рецепт хлеба, возраст которого насчитывает примерно 14 тысяч лет, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В состав древнейшего хлеба входила мука из дикой полбы и ячменя. Также туда добавляли коренья водяных растений.
Читайте также: В Ирландии нашли странное древнее святилище
Ученые предполагают, что хлеб был похож на современный тонкий злаковый лаваш и выпекался на праздники так, как тогда местные жители занимались охотой и собирательством.
В ходе раскопок в Черной пустыни археологи нашли древние очаги для выпечки хлеба. В нем сохранились обугленные крошки, которые и взялись изучать. В лабораториях удалось определить состав и возраст пищи.
Таким образом, ученые узнали самый древний рецепт хлеба, возраст которого насчитывает примерно 14 тысяч лет, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В состав древнейшего хлеба входила мука из дикой полбы и ячменя. Также туда добавляли коренья водяных растений.
Читайте также: В Ирландии нашли странное древнее святилище
Ученые предполагают, что хлеб был похож на современный тонкий злаковый лаваш и выпекался на праздники так, как тогда местные жители занимались охотой и собирательством.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
911
0
Также советуем посмотреть
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
Оставьте свой комментарий