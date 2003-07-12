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Стал известен самый древний рецепт хлеба

Стал известен самый древний рецепт хлебаВозраст древнейшего рецепта хлеба составил 14 тысяч лет.

В ходе раскопок в Черной пустыни археологи нашли древние очаги для выпечки хлеба. В нем сохранились обугленные крошки, которые и взялись изучать. В лабораториях удалось определить состав и возраст пищи.

Таким образом, ученые узнали самый древний рецепт хлеба, возраст которого насчитывает примерно 14 тысяч лет, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В состав древнейшего хлеба входила мука из дикой полбы и ячменя. Также туда добавляли коренья водяных растений.

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Ученые предполагают, что хлеб был похож на современный тонкий злаковый лаваш и выпекался на праздники так, как тогда местные жители занимались охотой и собирательством.
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 Теги: хлеб, рецепт

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Сегодня, 17:17 » Автор: Богдан Процив
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